톱스타♥의사 커플 탄생했다…레스토랑 데이트 포착, '직접 목걸이도 걸어줘' ('닥터신')

사진제공=TV조선

의사 정이찬과 톱스타 백서라가 폭풍처럼 휘몰아칠 운명적 사랑을 예고했다.오는 14일 오후 10시 30분 첫 방송되는 TV CHOSUN 새 주말미니시리즈 ‘닥터신’(극본 피비(Phoebe, 임성한))은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 하루아침에 뇌가 망가져 영혼을 잃어가는 한 여자의 메디컬 스릴러 드라마다.정이찬은 ‘닥터신’에서 신기에 가까운 뇌수술 실력을 지닌 천재 의사 신주신 역, 백서라는 인기 정상의 톱배우 모모 역을 맡아 처음으로 연기 호흡을 맞춘다. 특히 정이찬과 백서라는 치열한 경쟁률을 뚫고 오디션을 통해 피비 작가에게 직접 발탁된 만큼, 생애 첫 주연으로서 어떤 활약을 펼칠지 관심을 모은다.정이찬과 백서라가 ‘닥터신’에서 의미심장한 모티브가 되는 스파크 튀는 로맨스의 시작을 알려 이목을 집중시킨다. 극 중 신주신(정이찬 분)이 모모(백서라 분)를 고급 레스토랑으로 초대해 처음으로 대면하는 장면. 신주신은 무뚝뚝한 무표정 속에 모모를 향한 관심을 드러내고, 모모는 톱배우다운 도도함과 우아한 미소로 대응한다. 이어 신주신이 모모에게 직접 목걸이를 걸어주며 거침없는 직진 애정을 표현하고 모모는 자신의 목에 걸린 목걸이를 매만지며 환한 웃음으로 화답한다.정이찬과 백서라는 신주신과 모모가 처음으로 서로의 존재를 각인하게 되는 중요한 장면 촬영에서 뜨거운 연기 열정을 터트렸다. 두 사람은 각기 다른 신주신과 모모의 감정선을 공유하며 사소한 부분의 제스처까지 맞춰나가는 몰입력을 발휘했고, 동선부터 시선의 흐름까지 완벽하게 맞아떨어지는 연기합으로 기대감을 고조시켰다는 후문이다.제작진은 “정이찬과 백서라가 완성도 높은 연기를 선보이기 위해 최선의 노력을 기울였다”라며 “피비 작가에게 주연으로 낙점받은 정이찬과 백서라가 사랑과 욕망, 금기가 뒤섞인 운명을 어떻게 그려낼지 ‘닥터신’에서 확인해 달라”고 전했다.‘닥터신’은 불의의 사고로 혼수상태에 빠진 톱스타와 그녀를 사랑했던 남자, 그녀를 사랑하고 있는 남자들의 기이한 로맨스를 담는다. TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr