사진제공=KBS 2TV

사진제공=KBS 2TV

배우 박성웅이 드라마 '심우면 연리리'에서 대기업 부장 성태훈 역을 맡았다.오는 26일 방송되는 KBS 2TV 새 미니시리즈 '심우면 연리리'는 청정 살벌 구역 연리리로 뚝 떨어진 찐 도시 가족 성태훈가(家)가 서울로 컴백하기 위해 고군분투하는 좌충우돌 가족 리부팅 힐링 드라마다.4일 공개된 2차 티저 영상은 능력 하나로 대기업 부장 자리까지 오른 K-가장 성태훈(박성웅 분)이 갑작스러운 발령으로 농촌 연리리에 입성한 장면으로 시작된다. 그는 배추 개발이라는 목표를 주민들에게 밝히며 당당히 등장한다. 그러나 연리리 이장 임주형(이서환 분)은 "성태훈이 절대 도와주지 마이소"라며 맛스토리에 소속되어 있는 그에게 노골적인 적대감을 표현한다. 두 사람의 잘못된(?) 첫 만남은 심상치 않은 갈등을 예고한다.이에 성태훈은 임주형의 견제로 농사에 난관을 겪고, 급기야 몸싸움까지 벌이며 팽팽한 긴장감을 자아낸다. 서울로 돌아가기 위해 배추 농사를 반드시 성공시켜야 하는 대기업 부장 성태훈과 마을의 자존심을 지키려는 이장 임주형은 사사건건 부딪치는 앙숙 케미로 극의 흥미를 최고조로 끌어올릴 예정이다.한편 성태훈, 조미려(이수경 분) 부부의 장남 성지천(이진우 분)과 이장 임주형과 남혜선(남권아 분) 부부의 외동딸 임보미(최규리 분)는 서로에게 강하게 끌리며 풋풋한 첫사랑을 그린다. 연리리 뉴페이스 성지천에게 마음이 흔들리던 임보미는 "우리 이건 비밀, 비밀로 해요"라며 조심스러운 진심을 내비친다. 어른들의 대립 속 두 사람 사이에는 뜻밖의 설렘이 싹트며 보는 이들의 마음을 두근거리게 만든다. 원수나 다름없는 두 집안 사이에서 시작된 비밀스러운 감정선은 극에 또 다른 긴장과 설렘을 더할 전망이다.'심우면 연리리'는 26일 오후 9시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr