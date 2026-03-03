'돌싱' 탁재훈, 알고보니 '두집살림' 중이었다…"여자가 좋아하면 정신 못 차려" 폭로 ('짠한형')

/ 사진=텐아시아 DB

탁재훈(57)이 제주도에서 두 집 살림 중이라고 밝혔다.지난 2일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 탁재훈, 이상민, 김준호가 게스트로 출연했다.이날 이상민은 탁재훈에게 "이 형 제주도에 집 하나 또 했다"고 알렸다. 이에 탁재훈은 "노는 땅이 있어서"라며 "세컨하우스로 하나 지었다"고 설명했다. 그러면서 탁재훈은 "나는 원래 꿈이 제주도에서 두 집 살림하는 것"이라며 "하루는 여기서 자고, 하루는 저기서 잔다"고 밝혔다.이상민이 "형 되게 불쌍한 사람이야"라고 하자 탁재훈은 "이게 술주정이야 뭐야"라고 버럭하며 "상황이 어떻게 흘러가는 거야"라고 말했다. 이상민은 "단도직입적으로 여자가 오빠 좋아한다고 하면 정신 못 차린다"고 폭로했다.탁재훈은 컨츄리꼬꼬 결성 비화도 밝혔다. 당시 탁재훈은 데뷔 앨범이 4000장 밖에 팔리지 못했다고. 이후 활동을 쉬면서 카드값이 밀린 상황 속 이상민이 계약금 1500만원을 제안해 컨츄리 꼬꼬를 수락했다고 말했다.탁재훈은 "금방 해체될 거라고 생각했다. 1997년에 '오 해피'를 발표했는데, 8개월 동안 섭외가 없었다. 마침 카드값 다 갚았었다"며 "하고 싶은 거 다 하자는 마음으로 마지막 스케줄인 '좋은 친구들'에 나갔다. 근데 그게 터졌다"며 이후 음악까지 잘되며 행사가 폭주했다고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr