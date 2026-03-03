사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 당혹감을 표출했다.장원영은 지난 2일 자신의 인스타그램 스토리에 "기절. 이런건 줄 몰라쏘요ㅠㅠㅋㅋㅋ"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 장원영이 자신이 몸 담고 있는 은행사의 광고 촬영을 진행한 모습. 그는 캐스터 콘셉트로 등장했지만, 이내 개그우먼 이수지가 개그맨 김원훈을 들어 올리며 페어 연기를 펼쳤다. 장원영은 완성본을 통해 구체적인 광고 콘셉트를 확인, 뒤늦게 당혹감을 보였다.한편 장원영이 속한 아이브는 지난달 23일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)를 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr