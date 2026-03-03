전원주, 3인 1잔 주문으로 논란됐는데…휠체어 신세에 휴밭까지

전원주가 고관절 부상을 당했다.지난 2일 전원주 유튜브 채널 '전원주인공' 제작진은 커뮤니티를 통해 휴방 공지를 게재했다.제작진은 "전원주 선생님께서 얼마 전 빙판길에 넘어지셔서 고관절 골절로 수술을 하셨다"라고 알렸다.이어 "현재는 촬영이 불가하여 몇 주간 콘텐츠 업로드가 없을 예정"이라며 "더욱 발전된 모습으로 조만간 찾아뵙겠다"고 덧붙였다.전원주는 짧은 영상을 통해 "내가 마음이 급하다. 집에서 천천히 나와도 되는데 빨리 걸어나오다가 미끄러져서 넘어졌다. 괜찮은 줄 알았더니 병원에 오니까 고관절에 금이 가 있다더라"라고 설명했다.한편 전원주는 최근 카페에서 3인이 1잔을 주문했다는 것과 관련하여 여러 논란에 휩싸였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr