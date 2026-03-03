사진=텐아시아 DB

하성운, 알파드라이브원, 투모로우바이투게더, 엔하이픈, BTS, 세븐틴, 스트레이 키즈, 강다니엘, 이준호, 에이티즈가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 2월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드' 주인공으로 선정됐다.2월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 지난 2월 투표는 9일부터 지난 22일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 가수 하성운이 K팝 보이 브랜드 부문 1위를 차지했다. 하성운은 지난달 5일 디지털 싱글 '텔 더 월드'(Tell The World)를 발매했다. 또 그는 상반기 워너원으로 완전체 활동할 예정이다. 이들은 리얼리티 프로그램 '워너원 고'를 통해 오랜만에 팬들과 만난다. '워너원 고'는 엠넷을 통해 4월 중 공개될 예정으로 알려졌다. 워너원은 2017년 Mnet 서바이벌 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'를 통해 결성된 프로젝트 그룹이다.2위에는 그룹 알파드라이브원이 이름을 올렸다. 이들은 알파드라이브원은 프랑스 파리 ‘팔레 드 도쿄’에서 진행되는 글로벌 패션 진출 프로젝트인 '컨셉코리아 (Concept Korea)' 2026 F/W 컬렉션에 참석하기 위해 지난 1일 출국했다. 또 이들은 오는 14일 일본 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 개최되는 '제42회 마이나비 도쿄 걸즈 컬렉션 2026 SPRING/SUMMER'(이하 TGC)에 참석한다.3위는 그룹 투모로우바이투게더다. 지난 2일 빅히트 뮤직에 따르면, 투모로우바이투게더는 오는 4월13일 미니 8집 '세븐스 이어(7TH YEAR): 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'를 발매한다. 이 앨범은 다섯 멤버가 지난해 8월 소속사 빅히트 뮤직과 전원 재계약을 체결한 뒤 처음 선보이는 단체 앨범이다.이어 엔하이픈, BTS, 세븐틴, 스트레이 키즈, 강다니엘, 이준호, 에이티즈 순이었다.하성운, 알파드라이브원, 투모로우바이투게더, 엔하이픈, BTS, 세븐틴, 스트레이 키즈, 강다니엘, 이준호, 에이티즈의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr