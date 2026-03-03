사진=텐아시아 DB

이세계아이돌, 하데스, 아이브, 레드벨벳, 하츠투하츠, 프로미스나인, 김세정, 아이유, 소녀시대, 블랙핑크가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 2월 '아티스트탑텐 K-팝 걸 브랜드' 주인공으로 선정됐다.2월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 지난 2월 투표는 9일부터 지난 22일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 버추얼 그룹 이세계아이돌이 K팝 걸 브랜드 부문 1위를 차지했다. 이들은 인터넷 방송인 우왁굳이 기획한 오디션을 통해 결성돼 2021년 12월 17일에 데뷔한 6인조 버츄얼 아이돌이다. 이들은 지난달 한터뮤직어워즈에서 버츄얼 아이돌 최초로 포스트제너레이션상을 수상해 눈길을 끌었다.2위는 버추얼 그룹 하데스다. 하데스는 스트리머 봉준이 기획한 버추얼 그룹이다. 이들은 지난해 말과 올해 초 낸 디지털싱글이 잇따라 멜론 TOP100 순위 진입 등에 성공하며 주목받고 있다. 하데스는 지난해 12월 26일 디지털싱글 1집 를 선보여 멜론 TOP100 2위에 올랐다. 지난 1월 나온 2집 '두번째지구(Planet B)'는 11일 TOP100 1위를 기록해 화제를 모았다.3위에는 그룹 아이브가 이름을 올렸다. 아이브의 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난달 23일 (리바이브 플러스)'로 컴백했다. 선공개곡이었던 'BANG BANG'(뱅뱅)은 발매 이후 줄곧 음원 차트 최상위권을 지켜왔고, 정규 2집 발매 소식과 함께 2026년 발매곡 중 처음으로 '퍼펙트 올킬'을 달성하는 등 폭발적인 화제성을 과시했다. 타이틀 곡 'BLACKHOLE'(블랙홀) 역시 차트 상위권에 오르며 인기를 끌고 있다.레드벨벳, 하츠투하츠, 프로미스나인, 김세정, 아이유, 소녀시대, 블랙핑크 순이었다.이세계아이돌, 하데스, 아이브, 레드벨벳, 하츠투하츠, 프로미스나인, 김세정, 아이유, 소녀시대, 블랙핑크의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr