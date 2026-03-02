사진 = '식빵언니' 유튜브 채널 캡처

배우 위하준이 배구 여제 김연경과의 특별한 인연을 공개함과 동시에 신작을 앞두고 감행한 파격적인 체중 감량 일화를 전하며 이목을 집중시켰다.배구 여제 김연경이 운영하는 유튜브 채널 '식빵언이 김연경'에서는 ''라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 위하준이 게스트로 출연해 김연경의 일일 연기 스승으로 나서는 모습이 그려졌다. 김연경은 광고 촬영 등에서 연기를 할 때마다 부자연스러운 모습이 연출되는 것에 대한 고충을 토로하며 위하준에게 도움을 요청했다.위하준은 김연경과의 접점에 대해 평소 지인들이 겹치는 것은 물론 김연경이 출연작인 tvN 드라마 '졸업'을 인상 깊게 본 뒤 주연 배우들과 함께 식사 자리를 가지며 자연스럽게 친분을 쌓게 됐다고 설명했다. 평소 정려원과 두터운 친분을 유지해 온 김연경 역시 당시의 만남을 회상하며 위하준과의 연결고리를 확인했다.어린 시절부터 배구 팬이었다고 밝힌 위하준은 스포츠를 향한 남다른 애정을 드러냈고, 김연경은 위하준의 SNS가 작품 활동과 운동 영상으로만 채워져 있다며 그의 철저한 자기관리에 감탄을 표했다. 본격적인 연기 지도에 나선 위하준은 발성과 딕션, 눈빛과 호흡 등 기본기의 중요성을 강조하며 프로페셔널한 면모를 보였다.이에 김연경은 "남자 배우들이 화면 속 턱선을 강조하기 위해 많은 노력을 기울이는 것 같다"고 언급했고 위하준은 이에 깊이 공감하며 차기작인 '세이렌' 촬영 직전 날렵한 얼굴선을 만들기 위해 6kg을 감량했다는 사실을 깜짝 고백했다. 위하준은 화면상에서 더욱 입체감 있게 보이기 위해 감량한 체중을 현재까지 유지하고 있다며 연기를 향한 집념을 내비쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr