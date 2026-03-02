사진=이재아 SNS

전 축구 국가대표 선수 이동국의 둘째 딸이 우월한 비주얼을 보였다.재아 양은 지난 1일 자신의 인스타그램에 "팝업"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 재아 양이 운동복을 차려입은 채 운동에 매진하고 있는 모습. 특히 그는 작은 얼굴에 큰 이목구비가 조화를 이뤄 눈길을 끌었다.앞서 재아 양은 초등학교 시절부터 테니스 선수로 활약했었다. 그러나 2023년 무릎 부상으로 골프로 종목을 전행했다.한편 미스코리아 출신인 이수진 씨는 2005년 이동국과 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr