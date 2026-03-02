사진 = '지연이라면' 유튜브 채널 캡처

티빙 '환승연애4'를 통해 재결합하며 뜨거운 지지를 받았던 홍지연과 김우진이 결별 당시의 숨겨진 이야기와 재회를 결심하게 된 솔직한 심경을 공개했다.'환승연애4' 출연자 홍지연이 운영하는 유튜브 채널 '지연이라면'에서는 '사실 저희 이거 때문에 헤어졌어요..^^ 우지연이 낉여주는 Q&A'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 홍지연이 구독자들과 소통하는 시간을 가졌다. 홍지연은 과거 김우진과 이별하게 된 결정적인 계기를 언급하며 시청자들의 이목을 집중시켰다. 홍지연은 김우진이 과거 '길거리 포토그래퍼' 콘텐츠로 온라인상에서 큰 화제를 모았던 당시를 회상하며 농담 섞인 말투로 김우진이 이른바 연예인병에 걸려 본인이 감당할 수 없겠다는 생각에 이별을 택했다고 밝혀 웃음을 자아냈다.김우진 역시 당시 압구정 식당에서 근무하며 인지도가 급상승해 SNS를 시작하게 됐고 그것이 계기가 되어 '환승연애4' 섭외까지 이어졌던 복합적인 상황을 설명했다. 특히 "한번 헤어진 사람은 절대 다시 만나지 않는다"는 확고한 연애 가치관을 가졌던 홍지연이 김우진과 재결합을 선택한 이유에 대해서도 상세히 털어놨다.홍지연은 방송 출연 당시에도 재회 의사가 없음을 누차 강조하며 본인의 가치관이 무너지는 것을 경계했으나 김우진이 보여준 끊임없는 노력과 진심 어린 태도에 마음을 돌렸다고 고백했다. 홍지연은 "다시는 걱정할 일을 만들지 않겠다는 김우진의 약속이 결정적이었다"며 이러한 예외는 오직 김우진 한정이라고 덧붙여 애틋함을 더했다.두 사람의 영화 같은 첫 만남 일화도 눈길을 끌었다. 홍지연은 김우진이 일하던 식당에 손님으로 방문했다가 첫눈에 반해 결제 후 카드를 돌려받는 순간 김우진의 손등에 자신의 연락처가 적힌 포스트잇을 붙이고 나오는 과감한 직진 면모를 보였다고 밝혔다.한편 홍지연은 본인이 평소 좋아하는 라면과 이름을 결합해 채널명을 '지연이라면(If Jiyeon)'으로 정했다고 소개하며 앞으로 일상 브이로그와 뷰티 등 다채로운 콘텐츠를 통해 대중과 활발히 소통할 계획임을 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr