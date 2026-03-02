사진=초아 SNS, 텐아시아 DB

사진=초아 SNS

그룹 AOA 출신 초아가 또 변화가 보이는 얼굴로 근황을 전했다.초아는 지난달 28일 자신의 인스타그램에 "저 이번에 진짜진짜 좋은 프로그램을 하게됐어요!!"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 하나의 영상을 올렸다.공개된 게시물들 속에는 초아가 녹화장을 찾아 연습에 한창인 모습. 특히 그는 지난해 성형 논란 이후 또다시 변화된 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.앞서 초아는 지난해 10월 "유튜브 촬영날"이라며 여러 장의 사진들을 업로드했다. 이를 본 일부 누리꾼들은 "얼굴이...", "누구?", "더 예뻐진 것 같긴 한데 AI 필터 쓴 건가?" 등 의구심을 드러냈다.그러자 초아는 약 5일 뒤 AI 사용에 반박하는 듯 "벌써 1개월 전"이라는 문구를 게재한 바 있다.한편 초아는 2012년 AOA 멤버로 데뷔해 '짧은 치마', '단발머리', '심쿵해' 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 이후 2017년 불면증과 우울증을 이유로 팀 탈퇴 및 활동 중단을 선언했고, 2020년 유튜브 채널을 개설하며 복귀해 다양한 활동을 이어가고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr