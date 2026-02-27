사진=텐아시아DB

가수 비가 '크레이지 투어'에서 고등학교 친구인 배우 김무열과 호흡을 맞춘다. 한편 비는 안양예술고등학교를 졸업했다고 알려진 바 있다.27일 서울 마포구 상암DMC푸르지오 S-city 1층 쇼킹케이팝센터에서 ENA 예능 '크레이지 투어' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 가수 비, 이승훈, 배우 김무열, 방송인 빠니보틀, 오동인 PD, 송가희 PD가 참석했다.'크레이지 투어'는 ENA 예능 '지구마불 세계여행'의 세계관을 바탕으로 한 스핀오프 프로그램으로, 오직 크레이지한 경험만을 찾아 떠나는 여행 예능이다.비는 프로그램 출연 계기에 대해 "처음에 기획안을 보고 굉장히 새로웠다. 전 세계에 있는 모든 크레이지한 체험을 해볼 수 있다는 점에 눈길이 갔다"고 설명했다. 함께 학창시절을 보낸 김무열과 함께 호흡을 맞추며 행복하기도 했다고. 비는 "김무열 배우와 나는 같은 학교에 다녔고 꽤 많은 추억을 쌓았었다. '크레이지 투어'를 통해 함께 여행할 수 있어서 감사했다"라며 웃어 보였다.김무열과의 케미를 기대해달라고 말하기도 했다. 비는 "서로 너무 편하다 보니 티격태격을 많이 했다. 저희의 학창시절 에피소드들도 많이 공개되는데, 꼭 방송으로 확인해주셨으면 좋겠다. 정말 재미있을 것"이라고 말했다.'크레이지 투어'는 오는 28일 오후 7시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr