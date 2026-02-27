사진 제공=지큐 코리아

배우 서은수가 감각적인 무드의 화보를 선보였다.패션 매거진 지큐 코리아(GQ KOREA) 3월 호 화보를 통해 포멀하면서도 위트 있는 세련미를 드러냈다.이번 화보는 어머니께 물려받은 목걸이, 돈을 모아 처음 구매한 시계, 할아버지의 유품인 카메라 등 서은수에게 소중한 물건들로 스타일링을 완성해 의미를 더했다. 또한 서은수의 매력을 극대화하는 숏 컷 헤어는 물론 러블리함과 매니시한 룩들은 단번에 시선을 사로잡는다.함께 공개된 인터뷰에서 서은수는 '메이드 인 코리아’를 촬영하며 고민한 부분들과 배운 점을 전했다. 나중에 '메이드 인 코리아'라는 작품을 떠올리면 어떻게 기억될 것 같냐는 물음에 "굉장히 뜨겁고 찬연한 작품으로 기억될 것 같다. 눈부시게 뜨거웠던 시간으로요”라고 답변하며 작품에 대한 깊은 애정을 보였다.이어 배우라는 직업을 얼마큼 사랑하는지 묻는 질문에는 “전부요. 배우라는 꿈을 아주 어렸을 때부터 가졌거든요. 그리고 결국 그 꿈을 이뤘기 때문에 소중함이 더 특별할 수밖에 없어요”라고 고백하기도.서은수는 최근 ‘메이드 인 코리아’에서 오예진 캐릭터에 그만의 에너지와 생명력을 불어넣으며 글로벌 시청자들에게 눈도장을 찍었다. 차기작을 예고하며 쉼 없는 열일 행보를 이어갈 서은수에 이목이 집중된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr