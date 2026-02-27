사진=텐아시아 DB

배우 조인성이 자신이 출연한 영화를 비연예인들에게 뮤료로 보여주는 이벤트를 열었다.조인성은 지난 21일 공식 팬클럽 ‘인성군자’ 회원들을 위해 영화 ‘휴민트’(감독 류승완) 특별 상영 이벤트를 진행했다.이번 행사는 조인성이 직접 사비로 상영관을 대관해 팬들을 초대하는 자리라고 알려져 눈길을 끌었다. 조인성은 오랜 시간 변함없는 응원을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전하고자 이같은 자리를 마련했다.그동안 조인성은 작품 개봉 때마다 사비로 상영관을 대관해 팬들을 초대하는 특별한 이벤트를 이어왔다. 이날 상영관에는 조인성을 비롯한 ‘휴민트’ 출연 배우들 및 감독이 직접 팬들에게 인사를 전하기도 했다.특히 행사에 공식 팬클럽 회원들을 비롯해 보육원 청소년과 사회복지사도 초청됐다고 알려지면서 조인성의 인품이 주목받았다.앞서 조인성은 영화 ‘밀수’ 개봉 당시에도 최초 시사회에 희귀질환 및 지체장애 청소년들과 가족, 보육원 청소년 등 30여 명을 직접 초대한 바 있다. 또 거동이 불편해 휠체어를 타야 하는 환우들을 위해서는 관람과 이동이 편한 앞자리로 배려하는 등 세심한 면모를 보였다.한편 조인성이 출연한 영화 '휴민트'는 지난 11일 개봉했다. 그는 극 중 국정원 블랙요원 조 과 역을 맡았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr