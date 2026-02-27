사진=텐아시아DB

크리에이터 송하빈이 '아는 형님'에서 방송인 이경규의 과거를 언급하며 "'도둑고양이' 발언이 논란이 됐었다"고 밝힌다.오는 28일 방송되는 JTBC '아는 형님'은 '입으로 먹고살고(高)' 특집으로 꾸며진다. 방송에는 코미디언 김신영, 가수 테이, 크리에이터 송하빈과 히밥이 출연한다.이날 김신영은 "라디오 '정오의 희망곡' 신영나이트 코너에서 '오키도키 매킨토시 남양주시 이다도시'라는 멘트를 5년째 하니까 진짜 남양주시 홍보대사가 됐다. 정작 실제로 남양주에 사는 이다도시는 홍보대사가 아니다"라며 뜻밖의 비하인드를 전한다.김영철과 동시간대 라디오를 진행 중인 테이는 "'김영철의 파워 FM'이 부동의 청취율 1위라 부러우면서도 얄밉다. 하지만 플레이어의 실력보단 좋은 그라운드에서 뛰고 있다고 생각한다"라며 유쾌한 농담으로 웃음을 자아낸다. 이에 김신영 역시 "MBC 라디오 쪽에선 김영철을 딱히 신경 쓰진 않는다. '언제 한번 이겨보자' 정도다"라고 덧붙인다.송하빈은 "이경규가 우리 집 고양이들과 함께 촬영할 때 농담으로 던진 '도둑고양이' 발언이 논란이 된 적 있다. 논란 직후 바로 '사과하러 갈게'라고 연락이 오더니 카메라를 들고 다시 오셨다"는 에피소드를 공개해 현장을 웃음바다로 만든다.한편 히밥은 "건강 검진을 해보니 다른 사람들보다 위장의 신축성이 좋다고 했다. 어릴 때 동생의 모유를 뺏어 먹고, 청소년 시기엔 급식을 두 번씩 받아먹었다. 어머니도 음식을 끊기지 않게 계속 챙겨주셨다"라며 떡잎부터 남달랐던 대식가 면모를 보여준다.'아는 형님'은 28일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr