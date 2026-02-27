사진=텐아시아DB

사진=Mnet

새 단장을 마치고 돌아온 '우쥬레코드(WOULD YOU RECORD)'가 오늘(27일) 베일을 벗는다.Mnet 디지털 스튜디오 M2의 대표 음악 토크쇼 '우쥬레코드'는 '우주에 보낼 지구의 아름다운 노래를 기록한다'는 로맨틱한 세계관 아래, 아티스트들의 진솔한 음악 이야기와 고품격 라이브를 담아내며 글로벌 팬들의 큰 사랑을 받아왔다. 이번 리뉴얼 론칭과 함께 앞으로는 M2 유튜브 채널뿐만 아니라 글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스(Mnet Plus)에서도 함께 만나볼 수 있어 기대감을 더한다.'우쥬레코드' MC이자 호스트를 맡은 윤하는 서면 인터뷰를 통해 "지난 시즌이 방향을 탐색하는 시간이었다면, 이제 비로소 본격적으로 시작된다는 느낌"이라며 "믿고 맡겨 주신 만큼 다정하게 시청자들을 모시겠다"는 소감을 밝혔다. 이어 "광활해질수록 차가워져 가는 우주 안에서 가장 따뜻한 사랑방이 되길 바란다"는 바람도 덧붙였다. 앞서 윤하는 지난해 3월 과학 교육 영상을 제작하는 크리에이터와 결혼했다.세트 리뉴얼을 비롯한 배경 변화는 윤하가 직접 꼽은 관전 포인트다. 새로운 공간의 미장센을 확인할 수 있는 첫 회에는 아이브(IVE) 안유진이 게스트로 출격, 호스트 윤하와 함께 어디에서도 볼 수 없었던 특별한 보컬 케미를 선보인다.윤하는 게스트가 가진 본연의 매력과 음악적 세계관을 끌어내기 위한 자신만의 노하우에 대해 "서로에게 관심을 가질 때 피어나는 '사람'과 '사람'의 관계성은 보는 이에게도 기쁘고 아름다울 것이라고 생각한다"라고 밝혔다. 또한 기억에 남는 게스트로 프로그램의 시작을 함께한 더보이즈(THE BOYZ)를, 초대하고 싶은 아티스트로는 에스파(aespa) 카리나를 꼽았다.새롭게 돌아온 '우쥬레코드'는 오늘(27일) 오후 6시 M2 유튜브 채널에서 최초 공개되며, 다음 날 오후 6시 엠넷플러스(Mnet Plus)를 통해 공개된다.지난 시즌에서 방향과 스타일을 탐색하고 비로소 본격적으로 시작된다는 느낌이 듭니다. 믿고 맡겨 주셔서 감사한 마음이지요.배경이 바뀐 점이 리뉴얼의 차밍 포인트인데 아티스트가 부르는 곡에 따라서 다채로운 색을 표현할 수 있는 배경과 아담한 무대가 어디로든 갈 수 있는 우주선과 같은 형태를 표방하는 듯 느껴져 보다 자유로우면서도 보다 개인적인 공간이 만들어졌다고 생각합니다.높은 텐션으로 시작하지 않는 축에 속하지만, 말미에는 게스트와의 거리가 분명히 가깝고 친밀해졌음을 느낄 수 있는 부분이 차별화되는 강점이라고 생각합니다. 이름과 콘셉트에서 오는 ‘거시 세계 속 작은 존재들의 만남’이라는 감성이 이 시간을 더 소중하게 만들어 주기도 하고요.특별한 노하우나 스킬이라고 할 수 있을지 모르겠지만, 서로에게 관심을 가질 때 피어나는 사람과 사람의 관계성은 보는 이에게도 기쁘고 아름다울 것이라고 생각하는 편입니다.아무래도 첫 회 녹화였던 더보이즈가 생각이 납니다. 믹스테잎 발매 곡인 광합성을 함께 가창했던 것도 한몫했고, 뉴, 선우 두 사람의 케미가 재미있었던 기억이에요.대중음악 활동은 아무래도 복잡한 생각과 촘촘한 과정을 통해서 결과물이 나올 수 밖에 없다 보니, 아티스트들이 진짜 자신의 음악적 취향을 가감 없이 보여 줄 수 있는 공간이 될 수 있다면 좋겠어요. 그런 의미에서 카리나 씨를 기다립니다.45억 년 지구의 역사 중 불과 3초에 남짓한 인류의 시간, 그 안에서 작은 점보다 더 작은 점인 우리가 저마다 다른 목소리로 노래하고 그걸 들으며 서로를 확인하고 좋아할 수 있다는 건 큰 축복이지요. 그리고 상호작용하는 양쪽의 매개인으로 모두를 바라보고 경험하며 지낼 수 있다는 것은 기쁜 일입니다. 일이나 촬영보다는 조금 더 확장된 의미를 갖게 되지요!광활해질수록 차가워져 가는 우주 안에서 가장 따뜻한 사랑방이 되길 바랍니다. 언제든 찾아주시면 다정히 모실게요.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr