듀오 다비치 강민경이 시력 저하로 인해 생방송 중 방송 사고가 발생할 뻔한 일화를 공개했다.지난 26일 강민경이 운영하는 유튜브 채널 '걍밍경'에 '배달의 민경 in LA'라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에서 그는 제작진과 식사를 기다리며 안경과 관련된 대화를 나누던 중 "난시가 있다"고 밝혔다.강민경은 과거 라디오 스페셜 DJ를 맡았던 당시를 회상하며 "대본을 받았는데 글씨가 안 보였다. 생방송이지 않나. 큰 글씨만 보이고 작은 글씨가 안 보여서 당황했다"고 말했다. 이어 그는 "눈이 좋은 사람들은 아침에 뿌옇게 보이면 눈곱 때문이라고 생각하지 않나. 나도 그렇게 생각해서 내가 눈이 안 좋은 줄 몰랐다"고 덧붙이며 본인의 시력 상태를 뒤늦게 파악했음을 알렸다.대화 도중 배달 음식을 수령하는 상황도 담겼다. 라면을 시켰으나 불닭볶음면이 잘못 배달된 것이다. 확인 결과 신라면 품절로 인해 대체품이 배송된 것으로 파악되며 상황은 일단락됐다. 이튿날에도 식사 장면이 이어지며 그의 평소 일상이 공개됐다. 강민경은 "원래 식탐이 많아서 라면을 쟁여두는 편인데 집에 하나도 없더라. 정신없이 바빴던 것 같다"며 근래의 일정 수준을 간접적으로 시사했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr