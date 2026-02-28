사진=유튜브 '딘딘은 딘딘'

가수 딘딘이 배우 이준에게 미안한 마음을 드러냈다.27일 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에는 '워크맨 사건 그 후… 또 딘딘한테 제대로 맞은 이준'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이준은 "동생들이 '무슨 일을 해야 하냐'고 물으면 항상 가장 좋아하는 일을 하라고 말한다"며 "지금 내게 가장 재밌는 건 예능이다. 연기보다 재미있다"라고 밝혔다. 그는 "연기는 업이 되는 순간 부담이 커진다. 작품 하나 끝나면 몸이 아플 정도로 몰입한다"고 말했다.이준은 KBS2 '1박 2일'에 대해 "진짜 힘든 프로그램"이라면서도 "멤버들 때문에 행복하다"고 말했다. 특히 두 사람은 '1박 2일' 멤버들 사이의 남다른 신뢰 관계를 언급했다. 이준은 "멤버들끼리는 MOU가 맺어져 있다. 예능 나가서 남 얘기하기 어려운데, 우리는 서로 믿음이 있어서 편하게 이야기한다"고 말했다.이에 딘딘은 "형 여자친구도 밝힌다, 이준은 "개XX"라고 분노하며 "얘는 없는 이야기를 하는데 사람들이 믿는다"며 웃었다. 그러면서도 "우리는 팩트는 절대 안 한다"고 선을 그었다.딘딘은 논란이 된 워크맨 촬영 당시를 떠올리며 "준이 형이 고생의 아이콘인데, 갑자기 사치의 아이콘처럼 돼서 마음이 안 좋았다"고 말했다. 이준은 "어머니가 식당에서 밤낮없이 일해서 나를 학교에 보냈고, 한예종 다닐 때는 무용 타이즈 두 벌을 꿰매 가며 버텼다"며 과거를 떠올렸다. 딘딘은 "그런 사람한테 사치 이미지가 붙으니 얼마나 억울했겠냐"며 미안함을 내비쳤다.이준은 2013년 이후 거의 쉬지 않고 작품 활동을 이어왔다고 밝혔다. 하지만 최근에는 의도적으로 속도를 늦추고 있다. 그는 "작품 하나 하고 나면 몸이 아프다. 정신적으로 너무 몰입한다"며 휴식의 이유를 설명했다.또 "신기하게 내가 했던 감독님들이 다음 작품에서 잘 된다"고 말해 웃음을 자아냈다. 실제로 여러 감독이 자신과 촬영 후 '동백꽃 필 무렵', '눈물의 여왕' 등이 큰 성공을 거둔 사례를 언급해 웃음을 드러냈다.이준은 "거절했던 작품들이 초대박이 나는 경우도 있다"면서 "내가 또래 배우 중에 멜로 작품이 많이 없다. 멜로는 내 의지로 안 했던 시기가 있었다. 배우병이었다. 인기 필요 없다고 생각했다. 지금은 조금 후회한다. 나이대에 맞는 멜로를 해보고 싶다"며 "40대를 노리고 있다"고 웃어 보였다.마지막으로 이준은 "요즘이 어느 때보다 행복하다"고 말했다. "사람을 싫어하는 건 아니지만 쉽게 기가 빨린다. 그래서 혼자 있는 시간이 편하다"면서도, '1박 2일'을 통해 많이 밝아져 우울감도 좋아졌다고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr