사진=MBC '나 혼자 산다'

'나 혼자 산다' 전현무의 '무쫀쿠'에 컴플레인이 쏟아졌다.27일 방송된 MBC '나 혼자 산다'(이하 '나혼산')에서는 전현무의 '무지개 그랜드 바자회' 애프터 서비스 2탄이 공개됐다.이날 전현무는 바자회 최고가인 오븐 구매자 안재현의 집으로 직접 오븐을 배송했다. 그러나 엘리베이터까지 이동하기 쉽지 않았고, 계단에서 안재현과 무거운 오븐에 부상을 당하는 등 육체노동에 능숙하지 않은 모습을 보였다.전현무는 식은땀 흘리는 안재현을 걱정했지만, 명품 G브랜드 패딩을 선물 받으며 미소를 지었다. 이어 안재현에게 '무쫀쿠'를 선물했다. 전현무는 "아침 7시부터 만든 거다. 2개에 4만원"이라며 기대감을 높였지만, 비닐봉지에 쌓인 무쫀쿠 등장에 안재현은 실망감을 감추지 못했다.무쫀쿠 시식 후 안재현은 "이거 카다이프냐. 이가 나가는 줄 알았다"며 제대로 말도 못 한 채 헛웃음을 지었다. 적나라한 씹는 소리에 전현무는 "이건 3일 뒤에 먹어도 이 유리 파편 질감"이라며 폭소했다. 안재현은 "비닐 포장만 아니면 1만 1,900원에 사 먹겠다"고 밝혀 눈길을 끌었다.이어 전현무는 배우 구성환의 집으로 향했다. 앞서 국수, 초밥, 카레 등을 얻어먹은 그는 구성환의 뇨끼 대접에 1일 4끼를 먹게 됐다. 그는 "넷 다 밥을 줬다. 한국인의 정을 느꼈다. 아이들이 정이 깊구나 느꼈다"고 이야기했다.무쫀쿠를 선물하며 전현무는 "비닐봉지 보고 뭐라고 안 한 거 처음이다. 누구는 배변 봉투 같다고 하더라"고 털어놨다. 이에 구성호나은 "내가 비위 약하다"며 '똥쫀쿠'를 보고 컴플레인 폭주해 웃음을 안겼다. 무쫀쿠를 맛본 구성환은 "강남에서 먹었던 것보다 낫다"고 평가해 궁금증을 자극했다.한편, 이날 방송에는 최근 무지개다리를 건넌 구성환의 반려견 꽃분이의 마지막 모습이 등장했다. '강아지 박사' 전현무의 품에 안겨 사랑받던 모습으로 그리움을 더했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr