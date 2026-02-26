이영지, 문상민/ 사진=텐아시아 DB

배우 문상민이 가수 이영지의 신곡 지원사격에 나섰다.이영지는 26일 자신의 SNS에 "티저다. 누구 나오는지 보라"며 신곡 '로봇' 티저 영상 링크를 공유했다.공개된 영상에는 배우 문상민이 출연해 눈길을 끌었다. 이영지와 문상민은 스케이트장을 배경으로 연인 같은 분위기를 자아냈다. 두 사람은 손을 잡고 스케이트를 타는가 하면, 밝은 얼굴로 나란히 누워 있기도 했다.영상 말미에는 최근 정규 2집 '리바이브 플러스'를 발매하고 '뱅뱅'으로 호성적을 낸 그룹 아이브의 안유진이 등장했다. tvN '뿅뿅 지구오락실'을 통해 오랜 기간 호흡을 맞춰 온 이영지와 안유진의 만남에 팬들은 열광했다.한편, 이영지는 지난해 6월 발매된 '스몰 걸'(feat. 도경수(D.O.) 뮤직비디오에서 그룹 엑소 멤버 겸 솔로 가수 도경수와 호흡했다. 당시 도경수가 이영지에게 기습 볼 뽀뽀를 하는 장면이 인기를 끌며 화제가 됐다.문상민은 최근 KBS '은애하는 도적님아', 넷플릭스 '파반느' 등 작품에 출연하며 다작 행보 속 호평받고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr