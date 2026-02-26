사진='우주를 줄게' 캡처

'우주를 줄게' 배인혁이 안타까운 가정사를 밝혔다.배인혁은 지난 25일 방송된 tvN 수목드라마 '우주를 줄게' 7회에서 갑작스럽게 나타난 아버지로 인해 요동치는 선태형의 복잡한 심경을 밀도 있게 그려냈다.이날 선태형은 또 우현진의 첫사랑 박윤성(박서함 분)과 도어락 설치를 두고 유치한 신경전을 벌이며 미묘한 긴장감을 더했다. 이어 그는 "걱정은 내가 할 테니까 우리 가족 일엔 신경 끄시죠"라는 단호한 말로 가족을 지키는 든든한 존재감을 보여줬다.어린 시절 겪었던 아픔을 털어놓기도 했다. 선태형은 "악착같이 믿었다. 기다리면 언젠가 꼭 올 거라고"라며 어린 시절 버림받았던 기억을 우현진(노정의 분)에게 털어놓았다. 또 "내 마음은 잊었나 해서. 사돈 옆에 나도 있다고"라는 말로 우현진을 향한 마음을 솔직하게 전하며 관계의 변화를 예고했다.커리어 위기에 놓인 우현진을 향한 선태형의 조력 역시 인상 깊었다. 선태형은 자신의 촬영장으로 그녀를 이끌어 실제 모델들의 피드백을 받을 수 있도록 돕는 등, 말보다 행동으로 진심을 전했다. 특히 갑작스러운 소나기 속에서 "앞으로 힘든 일 있으면 언제든지 말해. 우산은 못 되어줘도, 적어도 사돈한테 내리는 그 비가 그칠 때까진 옆에 있어 줄 수는 있다"라는 대사로 설렘을 자아냈다.'우주를 줄게'는 매주 수, 목요일 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr