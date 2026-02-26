박민영, 하석진과 ♥연인 사이였다…미래 약속한 깊은 관계, 의사와 이별 후 열애 ('세이렌')

사진제공=tvN

하석진, 윤종훈, 김동준이 박민영의 옛 연인이 된다.오는 3월 2일 오후 8시 50분 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 ‘세이렌’에 하석진, 윤종훈, 김동준이 극 중 매혹적인 수석경매사 한설아(박민영 분)의 전 남자친구들로 특별출연한다.먼저 하석진은 한설아의 마지막 연인인 윤승재 역을 연기한다. 유복한 가정에서 구김살 없이 자란 레스토랑 대표인 윤승재(하석진 분)는 한설아를 위해 매일 먼 길을 달려와 연인의 마음속 외로움을 달래준 다정한 성미의 소유자. 한설아와 미래를 약속할 만큼 깊은 관계였던 윤승재가 한설아의 곁을 떠난 이유는 무엇일지 궁금해진다.윤종훈은 한설아의 또 다른 옛 연인 최영호로 분한다. 최영호(윤종훈 분)는 깔끔한 외모와 다정한 말투로 환자들에게 인기가 많은 정신건강의학과 의사다. 한설아와는 환자와 주치의로 만나 연인으로 발전했고 연애 시절에는 자신만의 방식으로 사랑을 쏟았던 터. 과연 두 사람의 연애 시절엔 어떤 일이 있었을지 관심이 집중되고 있다.마지막으로 김동준이 맡은 이수호는 가난한 이상주의자이자 국제구호단체의 직원이다. 갤러리에서 구호 사진전을 진행하다 만난 한설아와 낭만 가득한 연애를 했던 이수호는 7년 전 한설아와 가치관 차이로 이별을 맞이했던 상황. 가진 건 없어도 행복했던 두 사람의 풋풋했던 과거에 시선이 쏠리고 있다.윤승재, 최영호, 이수호는 매력적인 수석경매사 한설아의 기억 속 로맨스의 한 축을 담당할 예정이다. 특히 한설아 역을 맡은 박민영과 각양각색 로맨스 연기를 선보이며 다채로운 사랑의 형태를 보여줄 하석진, 윤종훈, 김동준의 열연에 기대가 모인다.‘세이렌’ 제작진은 “한설아와 세 남자의 만남과 이별 속에 어떤 비밀이 숨겨져 있는지 추리하며 보는 재미가 있을 것”이라며 “박민영 배우와의 호흡을 위해 흔쾌히 특별출연해주신 세 배우에게 감사하다는 말씀을 드리며 각양각색 개성을 가진 캐릭터들로 시청자들의 뇌리에 깊은 여운을 남겨줄 하석진, 윤종훈, 김동준 배우의 활약을 기대해달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr