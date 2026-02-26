윤후, 박남정 딸과 ♥호감도 엇갈렸다…최재원 딸과 커플 가능성('내새연2') [종합]

사진제공=tvN STORY, E채널

tvN STORY, E채널 '내 새끼의 연애2'가 귀환을 알렸다. 크리스마스에 시작된 청춘남녀들의 '로맨틱 홀리데이'로 설렘과 긴장을 자아냈다.tvN STORY와 티캐스트 E채널의 공동 제작 예능 '내 새끼의 연애2'는 부모 시선 200% 과몰입 '연프'(연애 프로그램), 지난 25일 첫 방송된 '내 새끼의 연애2'는 1회부터 부모들의 연속 '멘붕'을 유발하며 강렬한 출발을 알렸다. 연프 최초(?) 첫 등장과 동시에 화장실에 간 윤후의 돌발 행동을 시작으로, 예측을 빗나간 첫인상 투표와 치명적 이름 실수, 그리고 역대급 메기의 등판까지 휘몰아치는 전개가 이어졌다. 그 속에서도 어색한 침묵 사이로 피어나는 설렘과 서로를 은근히 신경 쓰는 순간들이 교차됐다.이날 방송에서는 MC 김성주와 이종혁을 필두로, 가수 윤민수, 배우 이문식, 축구 감독 신태용, 배우 최재원, 코미디언 이성미, 가수 박남정이 '내 새끼'의 연애를 보기 위해 한 자리에 모였다. VCR을 통해 2025년 12월 25일, 크리스마스에 시작된 합숙 현장이 공개되자 부모들의 긴장감도 동시에 높아졌다. 화면 속 인물이 등장할 때마다 "누구 아들, 딸이지?"라는 궁금증이, 정체가 밝혀지는 순간마다 놀라움과 감탄이 터졌다.가장 먼저 모습을 드러낸 윤후는 스스로를 '상남자'라 밝히며 "(마음에 들면) 플러팅 잘 할 수 있을 것 같다"고 자신감을 드러냈다. 훈훈한 비주얼과 능청스러운 매력으로 시선을 사로잡은 그는 합숙 장소에 가장 먼저 도착했지만, 긴장한 듯 안절부절못하다 돌연 화장실로 직행했다.그 사이 박정남의 딸, '연애 빼고 알파걸' 박시우가 등장, 첫 만남은 예상치 못하게 엇갈렸다. 아무도 없는 거실에 홀로 들어선 박시우와, 뒤늦게 돌아온 윤후의 첫 인사는 어색함과 설렘이 교차한 채 시작됐다. 여기에 윤후가 "화장실 다녀왔다"는TMI(Too Much Information)를 덧붙이자, 스튜디오에서 윤민수의 난감한 표정이 포착되며 웃음바다를 만들었다.이어 등장한 이성미의 딸 조은별은 단아한 분위기와 은은한 매력으로 존재감을 드러냈다. NGO 단체에서 일하고 있는 그는 차분한 말투와 또렷한 눈빛으로 첫인상을 남기며 자연스럽게 시선을 모았다. 이를 지켜보던 김성주는 "메기로 민국이 빨리 오라고 해!"라며, 매력적인 여자 출연진의 연이은 등장에 아빠의 솔직한 리액션을 터뜨렸다.이어 최재원의 딸 최유빈은 밝고 에너지 넘치는 직진형 매력으로 분위기를 환기시켰다. MBTI 'I(내향형)'들이 모인 자리에서 단숨에 'E(외향형)'의 존재감을 발산한 그는 "마음에 들면 먼저 다가간다"는 솔직한 연애관을 밝혀 향후 전개에 대한 기대감을 높였다. 이문식의 아들 이재승은 감성적이고 낭만적인 성격으로, 신태용의 아들 신재혁은 탄탄한 피지컬과 "꽂히면 직진"이라는 저돌적인 매력으로 각자의 존재감을 각인시켰다. 비주얼은 물론 성향까지 또렷이 다른 6인의 구도가 완성되며 본격적인 로맨스의 막이 올랐다.그러나 설렘이 무르익기 전, 첫 번째 관문인 '첫인상 선택'의 시간이 도래, 다시 긴장한 분위기로 전환됐다. 부모들은 저마다 촉을 세우며 예측에 돌입했다. "재혁이는 귀여운 스타일을 좋아한다"며 조은별을 지목한 신태용을 비롯해, 다른 부모들 역시 나름의 추리를 내놓았다. 하지만 결과는 예상과 달랐다. 신재혁과 이재승이 박시우를 선택했지만, 단숨에 '인기녀'가 된 박시우는 정작 윤후를 지목해 묘한 삼각 구도를 형성했다. 반면 윤후와 최유빈이 쌍방 선택으로 첫 번째 커플 탄생의 가능성을 열었고, 조은별은 이재승을 택했다. 부모들의 예측이 보기 좋게 빗나가자 스튜디오는 순식간에 술렁였다.이어진 '크리스마스 선물' 미션은 분위기를 한층 더 달궜다. 출연진은 3:3 혼성 팀으로 나뉘어 요리와 트리 꾸미기에 나섰다. 윤후·박시우·최유빈이 요리팀, 조은별·신재혁·이재승이 트리팀을 맡았다. 요리팀에서는 은근한 신경전이 오갔다. 윤후는 구운 고기를 누구에게 먼저 건네야 할지 고민하다 결국 트리팀 남자들에게 먼저 맛을 보이는 예상 밖 행보로 훈훈한 웃음을 안겼다. 반면 트리팀은 말없이 장식에 집중, 지켜보는 부모들의 애간장을 태웠다.방송 말미, '로맨틱 홀리데이'의 판을 뒤흔들 역대급 메기남이 등장했다. 새 입주자가 모습을 드러내자 여자 출연자들이 기대와 설렘을 감추지 못하는 등, 공기가 즉각 달라졌다. 조은별은 "인물도 좋고 키도 큰데, 옷도 잘 입고 멋있었다"고 솔직하게 평가했다. 최유빈은 "너무 대놓고 훈남이라 '와 대박이다' 싶었다"며 눈을 반짝였다. 이를 지켜보던 윤민수는 아들을 대신해 "너 사랑이 변하니?"라는 질투 리액션으로 현장을 달궜다. 반면 남자 출연자들의 표정은 복잡해졌다. 설렘과 긴장이 교차하는 가운데, 새 입주자에게는 결정적인 미션이 주어졌다. "첫인상이 가장 좋은 이성에게 꽃다발을 전달하라"는 것.설렘과 견제가 교차하는 크리스마스 밤, 서로를 의식하는 시선이 곳곳에서 포착되며 긴장감을 높인 가운데 방송 직후 온라인에서는 "첫 회부터 대혼란", "연프 최초 화장실 레전드", "탁수 엄마 이름이 왜 나와", "부모 리액션이 더 재밌다", "메기는 누구 아들일까", "꽃 누구한테 줄까?" 등 폭발적인 반응이 이어졌다. 설렘과 멘붕이 교차한 '로맨틱 홀리데이'의 첫날, 과연 메기남의 꽃다발은 어디로 향하게 될지, 다음 회에 대한 궁금증을 자극했다.'내 새끼의 연애2'는 매주 수요일 저녁 8시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr