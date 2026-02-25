사진제공=SBS

넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에서 백수저 셰프로 활약한 김희은 셰프가 '동상이몽2-너는 내 운명'에서 힘들었던 과거를 털어놓는다.다음 달 3일 방송되는 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명'에서는 김희은, 윤대현 셰프 부부의 일상이 공개된다. 앞서 부부는 예고 영상에서 김희은은 화려한 커리어와는 달리 "금수저, 백수저, 다이아몬드 수저 그런 수식어가 있었는데 저희는 무수저다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.실제로 두 사람은 미슐랭 스타 셰프라는 명성과 상반되는 소박한 원룸 라이프를 공개해 놀라움을 자아낸다. 부부는 제대로 된 화장대조차 없는 공간에서 생활하고 있었고, 김희은은 "집은 오로지 기능에 충실한 원룸"이라고 소개한다. 심지어 두 사람은 사용한 면봉 등을 버리지 않고 재활용하며 짠내 부부의 면모를 보여주기도 한다고.그런가 하면 김희은은 요리사라는 꿈을 지키기 위해 견뎌내야 했던 과거사도 털어놓는다. 김희은은 "돈이 없으니까 아르바이트 진짜 열심히 했다. 샴푸, 린스 판촉, 백화점에서 화장품 판촉을 했었다"며 과거를 회상한다. 이어 김희은은 "내가 하고자 하는 요리라는 게 이렇게 싫으신가. 그래서 그날 집을 나왔다"며 요리를 반대하던 아버지와의 갈등 끝에 가출까지 했던 과거를 털어놓으며 끝내 눈물을 쏟는다.'동상이몽'은 3월 3일 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr