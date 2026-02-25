'미혼남녀의 효율적 만남' 한지민이 박성훈, 이기택과 핑크빛을 그린다.
오는 28일 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 두 남자를 만나고 끌리고 또 흔들리면서 결국 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기를 그리는 드라마다.
인만추(인위적인 만남 추구)로 연애관을 바꿔 소개팅에 나서는 이의영(한지민 분)과 그녀와 제대로 얽히게 될 송태섭(박성훈 분), 신지수(이기택 분)의 상황이 예고된 가운데 세 배우가 극 중 캐릭터들의 관계를 설명하는 단어를 짚어 관심을 높이고 있다. 먼저 한지민(이의영 역)은 박성훈이 맡은 목공 회사 대표 송태섭 캐릭터와의 관계를 편안함과 안정감이라고 밝혔다. "송태섭은 익스트림하고 다이내믹한 데이트보다 일상에서 편안함을 느끼게 해주는 사람이다. 속 이야기를 털어놓으면 묵묵히 들어주는 느낌"이라며 송태섭이 지닌 차분한 매력을 설명했다.
반면 한지민이 연기할 이의영과 송태섭과의 관계에 대해 박성훈(송태섭 역)이 언급한 키워드는 소개팅이었다. "이의영은 소개팅을 여러 차례 반복하며 그 자체에 큰 의미를 두지 않는 인물이지만 송태섭과의 만남에서는 이전과는 다른 첫인상을 받게 되기 때문"이라며 "그로 인해 만남을 어떻게 효율적으로 이어갈지 고민하게 된다. 그 과정 속에서 이의영과 송태섭이 어떤 관계를 형성하게 될지 지켜봐 달라"고 전했다.
그런가 하면 한지민은 본인이 분할 이의영 캐릭터와 이기택이 표현할 신지수 캐릭터의 관계로는 사뭇 다른 키워드를 제시해 궁금증을 높였다. "이의영과 신지수의 키워드는 날 것에 가까운 '긴장감'으로 표현하고 싶다"며 "어디로 튈지 모르는 예측 불가함이 묘하게 신경 쓰이게 만드는 매력이 있다"고 귀띔했다.
'미혼남녀의 효율적 만남'은 28일 오후 10시 40분에 첫 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
