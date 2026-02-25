사진제공=JTBC

사진제공=JTBC

'미혼남녀의 효율적 만남' 한지민이 박성훈, 이기택과 핑크빛을 그린다.오는 28일 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 두 남자를 만나고 끌리고 또 흔들리면서 결국 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기를 그리는 드라마다.인만추(인위적인 만남 추구)로 연애관을 바꿔 소개팅에 나서는 이의영(한지민 분)과 그녀와 제대로 얽히게 될 송태섭(박성훈 분), 신지수(이기택 분)의 상황이 예고된 가운데 세 배우가 극 중 캐릭터들의 관계를 설명하는 단어를 짚어 관심을 높이고 있다.먼저 한지민(이의영 역)은 박성훈이 맡은 목공 회사 대표 송태섭 캐릭터와의 관계를 편안함과 안정감이라고 밝혔다. "송태섭은 익스트림하고 다이내믹한 데이트보다 일상에서 편안함을 느끼게 해주는 사람이다. 속 이야기를 털어놓으면 묵묵히 들어주는 느낌"이라며 송태섭이 지닌 차분한 매력을 설명했다.반면 한지민이 연기할 이의영과 송태섭과의 관계에 대해 박성훈(송태섭 역)이 언급한 키워드는 소개팅이었다. "이의영은 소개팅을 여러 차례 반복하며 그 자체에 큰 의미를 두지 않는 인물이지만 송태섭과의 만남에서는 이전과는 다른 첫인상을 받게 되기 때문"이라며 "그로 인해 만남을 어떻게 효율적으로 이어갈지 고민하게 된다. 그 과정 속에서 이의영과 송태섭이 어떤 관계를 형성하게 될지 지켜봐 달라"고 전했다.그런가 하면 한지민은 본인이 분할 이의영 캐릭터와 이기택이 표현할 신지수 캐릭터의 관계로는 사뭇 다른 키워드를 제시해 궁금증을 높였다. "이의영과 신지수의 키워드는 날 것에 가까운 '긴장감'으로 표현하고 싶다"며 "어디로 튈지 모르는 예측 불가함이 묘하게 신경 쓰이게 만드는 매력이 있다"고 귀띔했다.'미혼남녀의 효율적 만남'은 28일 오후 10시 40분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr