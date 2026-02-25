솔라 Your Own Star 프리뷰 티저 / 사진 = 알비더블유

그룹 마마무 리더이자 메인보컬인 멤버 솔라가 3인조 대만 밴드 고오인과 협업해 중국어 싱글을 발매한다.25일 솔라는 마마무 공식 유튜브 채널을 통해 중국어 싱글 'Your Own Star'(유어 온 스타)의 프리뷰 티저를 공개했다. 공개된 영상에서 솔라는 메시지를 통해 고오인 멤버 윈안, 취안칭, 저치엔과 대화를 주고 받았다.대화 속 윈안은 "타이베이에서 같이 MV(뮤직비디오) 찍은 거 정말 재밌었어"라며 뮤직비디오 촬영 현장 이미지를 깜짝 공개했다. 이어 "우리 또 만날 거잖아?"라는 취안칭의 말에 솔라는 "맞아 3/9 맞지?"라고 호응하며 "한국 시간으로 오후 6시에!"라고 답해 앨범 발매일도 함께 예고했다.'Your Own Star'는 내가 아무것도 아닌 것처럼 느껴질 때도 곁을 지켜주는 순간을 표현한 곡이다. 네 사람은 이번 중국어 싱글 발매를 통해 거대한 시간의 흐름 속에서 스스로 존재의 의미를 찾아가는 여정을 노래한다.한편, 솔라는 앞서 타이베이 대표 인디 싱어송라이터 9m88과 함께한 중국어 싱글 'Floating Free'(플로팅 프리)로 타이베이 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위에 올라 글로벌 아티스트로 발돋움했다.솔라의 중국어 싱글 'Your Own Star'는 3월 9일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr