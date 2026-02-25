GIRLSET/ 사진 제공=JYP America

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 글로벌 걸그룹 GIRLSET(걸셋)이 3월 6일 새 디지털 싱글을 발표한다.GIRLSET은 3월 6일 새 디지털 싱글 'Tweak'(트윅)과 동명의 타이틀곡을 발매한다. 이를 앞두고 2월 11일부터 공식 SNS 채널에 뮤직비디오 트레일러, 그룹 및 듀오 포토, 무빙 이미지 등 다채로운 티징 콘텐츠를 공개 중이다. JYP는 25일 오전 그룹 포토 및 단체 무빙 이미지를 게재하고 컴백 기대감을 끌어올렸다.단체 이미지 속 렉시, 카밀라, 켄달, 사바나는 강렬한 색감의 조명 아래에서 고혹적이면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 무빙 이미지에서는 절제된 움직임, 포토제닉한 포즈, 카리스마 넘치는 눈빛으로 시선을 붙잡았다.'Tweak'은 GIRLSET이 지난해 11월 발매한 'Little Miss'(리틀 미스) 이후 약 4개월 만의 신보. 앞서 공개된 뮤직비디오 트레일러가 유튜브, 인스타그램 등 글로벌 플랫폼에서 누적 조회 수 약 850만 회를 기록하는 등 GIRLSET의 신곡을 향한 팬들의 높은 관심을 실감케 했다.전작 'Little Miss'로 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 데일리 바이럴 송 미국 차트 8위, 글로벌 차트 13위를 비롯해 총 23개 지역 차트에 랭크인하며 뜨거운 글로벌 반응을 이끌어낸 이들이 새 싱글 'Tweak'으로 보여줄 새로운 음악적 매력에 기대가 모인다.GIRLSET의 신곡 'Tweak'은 3월 6일 0시(각 지역 기준 0시) 발표된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr