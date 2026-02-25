사진=유튜브 채널 '인생84'

사진=유튜브 채널 '인생84'

사진=유튜브 채널 '인생84'

TVING 연애 리얼리티 프로그램 '환승연애4'를 통해 대중에게 얼굴을 알린 모델 박지현이 투자 성공 경험담을 밝히며 서울 강남구 삼성동으로 거주지를 이전한다고 알렸다.지난 24일 업로드된 유튜브 채널 '인생84'에는 '환승연애4 지현원규와 함께'라는 이름의 콘텐츠가 올라왔다.이날 영상에서 방송인 기안84는 이사를 준비 중인 박지현의 자택을 찾아가 대화를 진행했다. 박지현은 "현재 집에서 2년을 살았고 다음 주에 삼성동으로 이사를 간다"고 언급해 기안84의 놀라움을 자아냈다.삼성동 일대가 대표적인 부촌으로 꼽히는 만큼 기안84가 감탄하자 박지현은 "재테크도 잘했고 그동안 모아놓은 돈도 있다"고 답변했다.자산 증식의 배경은 미국 주식 투자였다. 그는 "코로나19 당시에 엔비디아(NVIDIA) 주식을 샀다"며 "사실 정보통 지인이 있었는데, 시드가 많지는 않았지만 운 좋게 얻어걸렸다"고 부연했다. 인공지능(AI) 관련주로 묶이며 가치가 상승한 해당 종목을 미리 매입해 금전적 이득을 취했음을 짐작게 하는 대목이다.또한 박지현은 지금 살고 있는 집에 관한 각별한 마음도 표현했다. 그는 "이 집이 저에게 행운을 많이 가져다줬다"며 "'환승연애4' 방송 이후 모델 관련 일들이 많이 들어와 너무 감사한 마음"이라고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr