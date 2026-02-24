'윤정수♥' 원진서, 성관계 만족도 물었다…결국 대화 중단 "부족했냐" ('사랑꾼')

사진제공=TV조선

윤정수 아내 원진서가 부부 성관계 만족도와 임신의 연관성에 대해 물었다.지난 23일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 심현섭·정영림, 윤정수·원진서, 배기성·이은비 부부의 2세를 향한 염원을 담은 '대추나무 사랑 특공대'의 여행이 계속됐다.지난 방송에서 스태미나 폭발한 장어 먹방부터 3대째 내려오는 '삼신할배' 한의원까지 난임 탈출 풀코스를 즐긴 대추나무 사랑 특공대는 숙소에 입성했다. 심현섭은 "숙소에서 맛있는 고기와 굴을 드시고 많은 정자 생성에 도움 되시길 바란다"라고 부부 용어로 허용된 코멘트를 날렸다.이에 배기성은 "형, 밤 되니까 코멘트가 야해지는데?"라며 능청스럽게 받아쳐 웃음을 자아냈다. 심현섭은 "이 음식은 트럼프 대통령이 APEC와서 '베리 굿, 딜리셔~스'라고 했다"라는 후문까지 전하며 분위기를 끌어 올렸다.남자와 달리 신체적 한계가 압박감으로 느껴지는 여성들의 고민을 토로한 아내들은, 산부인과 전문의 김지연과의 영상 통화로 심층 상담에 들어갔다. 윤정수의 아내 원진서는 아내의 ‘만족도’와 임신의 연관성을 물었고, 위기감을 느낀 윤정수는 "잠시만요, 부족했니?"라고 대화를 중단시켜 폭소를 유발했다.김지연 전문의는 아내의 만족도와 임신의 상관관계를 인정하는 한편, "3개월 전에 만들어진 정자가 지금 나온다"며 남성들의 꾸준한 금연과 절주를 강조해 경각심을 일깨웠다. 또 부부관계 후 물구나무서기, 환경 바꾸기 등 민간요법에 대한 사실 확인도 진행됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr