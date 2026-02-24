사진제공=KBS 2TV

배우 박성웅의 강제 귀농 스토리를 예고한 드라마 '심우면 연리리'의 1차 티저 영상이 공개됐다.다음 달 26일 방송되는 KBS 2TV 새 미니시리즈 '심우면 연리리'는 청정 살벌(?) 구역 연리리로 뚝 떨어진 찐 도시 가족 성태훈가(家)가 서울로 컴백하기 위해 고군분투하는 좌충우돌 가족 리부팅 힐링 드라마다.극 중 박성웅은 능력 하나로 대기업 부장 자리까지 올랐지만, 갑작스러운 발령으로 가족과 함께 농촌 연리리로 이주하게 된 K-가장 성태훈 역을 맡았다. 도시를 떠나 자연 속에서 진정한 행복을 찾아가는 성태훈의 변화가 시청자들에게 무해한 웃음을 선사할 예정이다.24일 공개된 1차 티저 영상은 터벅터벅 걸어오는 한 남자의 검은 구두 클로즈업으로 시작된다. 그 주인공은 바로 성태훈(박성웅 분). 양손에 검은 가방을 들고 밭에 도착한 그는 "나 왜 여기 있는 거니"라며 본인의 상황에 어이없어해 웃음을 자아낸다. 흙바닥에 가방을 내려놓고 넓은 밭을 바라보는 등 도시 남자 성태훈으로 변신한 박성웅의 농촌 첫걸음이 이목을 집중시킨다.한편 '심우면 연리리'는 '24시 헬스클럽', '크레이지 러브', '출사표' 등을 공동 연출한 최연수 감독이 메가폰을 잡고, '결혼하자 맹꽁아!', '태풍의 신부'를 집필한 송정림 작가와 '연애 빠진 로맨스'를 집필한 왕혜지 작가 의기투합했다. 여기에 박성웅과 배우 이수경이 부부로 호흡을 맞춰 믿고 보는 조합으로 화제를 모으고 있다.'심우면 연리리'는 3월 26일 오후 9시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr