사진=이서준 SNS

배우 이서준이 백년가약을 맺은 가운데, 그의 결혼식에 한국예술종합학교(한예종) 출신 스타들이 대거 참석해 이목이 쏠렸다.이서준은 지난 22일 서울 모처에서 비연예인 연인과 백년가약을 맺었다. 이서준의 결혼을 축하하기 위해 여러 배우들이 현장을 찾았고, 이들의 사회관계망서비스(SNS)를 타고 결혼식 전경을 담은 사진, 영상 등이 빠르게 퍼졌다.배우 박성원은 "10의 자랑 이서준 결혼식 축하 총출동"이라는 글과 함께 한예종 동기들과의 단체 사진을 업로드했다. 해당 사진에는 박소담. 이상이. 안은진 등도 포착됐다.이서준이 결혼을 발표한 당일 "서추니 곧봐 축하해"라는 댓글을 남겼던 박소담은 이서준의 턱시도 차림 사진을 SNS에 공유하며 인생 2막을 축하했다.이서준과 결혼한 비연예인 신부는 3살 연하로, 무용을 전공한 재원으로 알려졌다. 두 사람은 7년 간의 긴 연애 끝에 결혼에 골인, 선남선녀 커플의 모습으로 만인의 축하를 받았다.앞서 이서준은 지난 9일, 결혼 소식을 SNS를 통해 직접 전했다. 그는 "7년이라는 시간 동안 함께해 온 저의 단짝과 이제는 부부로서 앞으로의 삶을 함께 걸어가려 한다"며 "한 가정의 일원으로, 한층 더 성숙하고 깊이 있는 배우로 성장해 보내주신 사랑에 보답하겠다"라고 결혼을 앞둔 소감과 감사 인사를 전했다.한편 이서준은 2013년 연극 'Station 2 & 1/2'를 통해 데뷔했다. 영화 '브이아이피' '사냥의 시간' '한산: 용의 출현', 드라마 '슬기로운 의사생활' '마우스' '우월한 하루' '악연' 등 여러 작품에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr