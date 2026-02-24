홍상수·김민희, 아들 곧 돌인데…송선미가 전한 근황에 관심 집중됐다

사진=온라인 커뮤니티

사진=송선미 SNS 캡처

배우 송선미가 홍상수 감독의 신작으로 베를린 국제영화제 참석하면서, 아이를 낳아 기르고 있는 홍상수와 김민희의 근황에도 이목이 쏠리고 있다.송선미는 지난 23일 자신의 SNS에 "베를린 영화제 다녀왔다. 세상을 좀 더 넓게 볼수 있는 경험이었다. 다양하게 사는 사람들을 보며 생각이 심플해지고 내가 살고자 하는 방향에 힘이 되는 좋은 시간이었다. 영화 그녀가 돌아온 날 많이 기대해달라. 한국에서도 곧 개봉한다. 오늘도 멋진 하루 보내시라"고 글을 올렸다.함께 게시한 사진 속에는 베를린영화제에 참석한 송선미의 여러 모습이 담겼다. 뿐만 아니라 감독인 홍상수의 모습도 포착된다. 송선미는 감독인 홍상수와 동행하고 있다. 사진 속 홍상수는 백발에 흰수염을 하고 베를린 현지에서 다양한 일정을 소화하고 있는 모습이다.이에 홍상수와 김민희의 근황도 덩달아 주목받고 있다. 홍상수와 김민희는 지난해 4월 아들을 낳은 것으로 알려졌다. 지난해 한 온라인 커뮤니티에는 미사호수공원에서 세 사람의 모습이 담긴 사진이 올라왔다. 유모차를 옆에 두고 김민희는 아들을 안고 있고, 홍상수는 그런 아들을 흐뭇하게 바라보며 머리를 쓰다듬고 있는 모습이다. 아들이 곧 돌을 앞둔 가운데, 득남 소식 이후 거의 공개된 근황이 없었던 터라 이들의 근황에 더욱 대중의 관심이 쏠리고 있다.홍상수 감독의 신작 '그녀가 돌아온 날'은 제76회 베를린영화제에서 첫 공개됐다. 연인인 김민희가 이번에도 제작 실장으로 참여했다. 둘은 오랜 시간 불륜 관계를 이어오며 함께 영화 작업을 해오고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr