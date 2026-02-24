사진=텐아시아DB

'말자쇼'에 재혼 5년 차 부부 윤남기, 이다은이 출연했다. 이들은 MBN '돌싱글즈2'로 만나 재혼 가정을 꾸렸다.지난 23일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '사랑과 전쟁' 특집으로 꾸며졌다. 이날 고민의 키워드는 '썸과 어장 관리'였다. 말자 할매 김영희는 자신도 이런 경험이 많다며 "지독하게도 짝사랑을 4년 동안 한 남자가 있었다"며 "그게 바로 임우일"이라고 고백해 모두의 이목을 집중시켰다.이날 윤남기는 부부는 고민을 털어놨다. 윤남기는 "저희가 5년이나 되다 보니까 슬슬 고민이 생기는 게 있다. 둘째도 생기고 해서 육아 전쟁을 하고 있는데 다은이가 아직 좀 예쁘고 섹시해 보여서 셋째가 생길까 봐 (걱정된다)"고 말했다.이에 김영희는 "말도 안 되는 소리를 하고 있다. 육아 전쟁을 한다더니 갑자기 셋째로 방향을 틀었다"고 말해 웃음을 자아냈다. 그러자 이다은이 "나도 쌍꺼풀 있는 남자랑 평생 엮여본 적이 없는데 요새는 어떤 남자도 쌍꺼풀이 이 정도는 진해야 잘생겨 보인다"고 말해 설렘을 안겼다.김영희는 자신의 사연을 털어놓기도 했다. 그는 오빠이면서 후배인 임우일과 '개그콘서트'에서 같이 활동하면서 그의 군더더기 없는 담백한 모습에 반했다고 밝혔다. 또한 짝사랑 시절 증거 사진까지 공개하며 "보호본능과 모성애를 자극한 남자"라고 설명했다.김영희는 큰 용기를 내서 첫 번째 고백을 했지만, 임우일이 "여자로 보이지 않는다"며 거절했다고 전했다. 김영희는 포기하지 않고 "내가 여자로 보이도록 노력해 보겠다"고 임우일에게 말했고, 썸인지 어장 관리인지 모를 관계가 지속됐다고 털어놨다.김영희는 임우일의 집에 갔을 때, 마지막으로 진심을 담아 그에게 사귀어보자고 했지만 거절당했다고 말했다. 김영희는 "그 자리에서 펑펑 울었고, 임우일은 그런 나를 걱정하며 하룻밤 자고 가라고 했다"면서 "일방적인 짝사랑이었는지, 임우일은 여지를 줬던 것인지 아직도 헷갈린다"고 덧붙였다.이날 게스트로 출연한 임우일은 "이 정도까지 얘기할 줄 몰랐다. 이럴 줄 알았으면 변호사랑 같이 왔다"고 너스레를 떨었다. 관객들은 김영희에게 여지를 준 것이라고 지적했지만, 임우일은 "썸은 아니었다. 너무나 의지를 많이 했던 소울메이트였다"고 해명했다.이어 임우일은 김영희 결혼식 날 부친의 빈자리를 채워준 사연을 전했다. 심지어 혼주석에 김영희 어머니와 함께 앉아 있는 사진까지 공개돼 웃음을 자아냈다. 임우일은 지금 김영희 같은 여자와 만날 기회가 생긴다면 "만나볼 의향이 있다"고 말했고, 그러자 김영희 어머니와 함께 혼주석에 앉아 있는 사진이 다시 한번 공개돼 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr