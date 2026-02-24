/ 사진=텐아시아 DB

후원 증서 / 사진 = 션 SNS 캡처

그룹 블랙핑크 멤버 제니의 1억 원 기부 소식이 전해져 눈길을 끌었다.24일 션은 자신의 SNS에 후원증서 사진과 함께 "블랙핑크 제니가 1월에 진행한 사진전 'J2NNI5' 수익금과 자신의 개인 사비를 더해서 1억 원을 제가 진행하는 '대한민국 온도 1도 올리기' 캠페인을 통해 연탄이 필요한 어르신들을 위해 써달라고 연탄은행에 기부해줬다"는 내용의 글을 게재했다.션은 "누군가에게는 연탄이 선택 사항이 아닌 겨울을 나기 위한 필수품"이라며 "1억원으로는 연탄 112,000장을 구입할 수 있고 560가구가 추운 겨울 한달은 연탄을 뗄 수 있다"고 설명했다. 이어 "대한민국을 조금 더 따뜻하게 해줘서 제니야, 고마워!"라고 감사를 표했다.션이 공개한 후원 증서에는 13일 제니의 본명 김제니로 1억 원이 기부된 내용이 담겼다.앞서 제니는 1월 16~29일 자신의 30번째 생일을 기념해 첫 사진전을 개최했다. 제니는 해당 사진전 프로젝트 전반에 직접 참여했으며 티켓 판매 수익금 전액을 기부하겠다고 밝힌 바 있다. 약속을 지킨 제니의 행보에 누리꾼들은 "제니 멋있다", "두 분의 선한 영향력 보기 좋다", "마음이 훈훈해진다" 등 호평을 남겼다.한편, 제니가 속한 블랙핑크는 27일 오후 2시 미니 3집 '데드라인'으로 컴백한다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr