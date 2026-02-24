싱어송라이터 김설형이 오는 27일 오후 7시 서울 마포구 ‘클럽온에어’에서 단독 공연 ‘이상의 저편으로’를 개최한다.
이번 공연은 지난해 11월 발매한 EP 앨범을 라이브로 선보이는 쇼케이스이자, 김설형의 이름을 내건 첫 번째 단독 무대다.
R&B와 얼터너티브 팝, 베드룸 팝 등 개성 있는 사운드를 선보여온 김설형은 그동안 작업해온 곡들을 한자리에서 공개하며 본격적인 활동의 신호탄을 쏜다.
무대의 완성도를 높이기 위해 드럼, 베이스, 기타, 피아노가 합류한 풀 밴드 셋을 구성해 음원과는 다른 생동감 넘치는 사운드를 선사할 예정이다.
특히 혼성 듀오 ‘플러피디스크(fluffy disk)’로 함께 활동 중인 싱어송라이터 보리(Bori)가 게스트로 참여해 무대를 함께한다. 또한 2026년 발매 예정인 미공개 신곡 무대도 이번 공연에서 처음으로 공개 예정으로 더욱 기대를 모으고 있다.
김설형은 “이번 공연을 통해 ‘김설형’이라는 이름이 대중에게 더욱 또렷하게 각인되길 바란다”고 전했다.
티켓 예매 및 공연에 관한 상세 정보는 아티스트 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.
