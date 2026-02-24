손연재/ 사진=텐아시아 DB

리듬체조선수 출신 손연재가 아들의 두 번째 생일을 맞아 1억원을 기부했다.손연재의 소속사 더시드컴퍼니는 24일 "손연재가 최근 아들의 두 번째 생일을 기념해 세브란스병원에 1억 원을 기부했다"고 밝혔다. 손연재의 기부금은 암 투병 중인 환자들의 치료 지원을 위해 사용될 예정이다.손연재는 소속사를 통해 "의미 있는 날을 더욱 뜻깊게 보내고 싶었다"며 "치료받고 있는 환자분들과 그 가족들에게 작은 힘이 되길 바란다"고 전했다.손연재는 인생의 주요 분기점마다 나눔을 실천하고 있다. 지난 2022년 결혼 당시 축의금 5000만원을 기부한 데 이어 2024년 아들 출산과 지난해 첫돌, 그리고 올해 두 번째 생일까지 매년 1억원씩 쾌척했다. 손연재의 누적 기부액은 총 3억 5000만원에 달한다.손연재는 은퇴 후에도 유소년 선수 육성과 종목 저변 확대를 위한 활동을 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr