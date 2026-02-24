사진제공=매니지먼트숲

배우 남지현이 '은애하는 도적님아'에서 5살 연하 배우 문상민과 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.24일 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 KBS 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'에 출연한 남지현을 만났다.'은애하는 도적님아'는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그녀를 쫓던 대군, 두 남녀의 영혼이 바뀌면서 서로를 구원하고 종국엔 백성을 지켜내는 위험하고 위대한 로맨스를 그린 작품이다. 남지현은 낮과 밤, 의녀와 도적으로 이중생활을 살아가는 홍은조 역을 맡았다.남지현은 도월대군 이열 역을 맡은 문상민을 언급하며 "호흡이 너무 좋았다"고 말했다. 이어 "나는 분위기를 주도하진 못한다. 그런데 상민 배우가 으쌰으쌰하면서 현장의 분위기를 잘 살려줘서 고마웠다. 덕분에 재밌게 촬영할 수 있었다"고 덧붙였다.문상민과의 케미 점수를 묻는 기자의 질문에는 "만점을 주고 싶다"라며 웃어 보였다. 남지현은 "초반 1~3부를 제외하고는 대부분 둘이 붙어서 촬영했다. 어려운 씬들도 많았는데 서로 이야기를 정말 많이 나누며 수월하게 촬영했다"고 회상했다.끝으로 남지현은 "보내기 아쉽다는 시청자들의 반응을 보며 너무 뿌듯했다"라며 "'은애하는 도적님아'가 큰 사랑을 받아서 행복하다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr