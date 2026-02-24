위고비로 13kg 감량했는데…'지연과 이혼' 황재균 견제, "고비 넘고 나와" ('라스')

사진=텐아시아DB

전 야구선수 유희관이 위고비로 13kg을 감량하며 “고비를 넘고 나왔다”고 밝혔다.오는 25일 방송되는 MBC '라디오스타'에서 유희관은 시작부터 중학교 1년 후배이자 전 야구선수 황재균과의 선후배 케미를 펼쳐 웃음을 안긴다. 티아라 지연과 이혼 후 예능 신인으로 입성한 황재균을 향해 선배 포스를 드러내며 견제와 티키타카를 이어가고, 황재균 역시 유희관의 선수 시절 기록과 스타일에 대해 증언을 보태며 토크에 힘을 싣는다.유희관은 2009년 데뷔 후 두산 베어스에서 활약하며 통산 101승을 달성한 투수다. 빠른 공 대신 제구력과 완급 조절로 승부하는 스타일로 주목받았고, 2015년에는 18승을 기록하며 팀의 한국시리즈 우승을 이끌었다. 2015년, 2016년, 2019년 한국시리즈 우승을 경험한 주축 멤버로, 우승 반지 3개의 주인공이기도 하다.이날 그는 한국시리즈 우승 반지를 가져온 황재균 앞에서 '우승 반지가 3개밖에 없다'며 귀여운 허세를 부려 폭소를 자아낸다. 또, 세 개의 반지를 보유하고 있음에도 팀 내에서 ‘물공’ 취급받았던 웃픈 사연을 덧붙여 현장을 폭소케 한다.특히 유희관은 오타니 등 전 세계 정상급 선수들도 쉽게 시도하지 못한 자신만의 훈련법을 언급하며 관심을 집중시킨다. 느린 공마저도 제구력으로 이겨내 기록을 만들어낸 과정과 상황이 공개되며 MC들의 질문이 쏟아졌다는 후문이다.그는 대표 스포테이너답게 시키면 뭐든지 다 하는 예능인 모드로 돌입해 웃음을 자아낸다. 화면을 모니터링하던 그는 자신 옆에 앉은 노민우와 자꾸 투샷으로 잡혀 비주얼이 대비되는 상황이 계속 연출되자 과한 액션을 취해 스튜디오를 웃음바다로 만든다. 또 과거 연애 예능 프로그램에 출연해 능청스러운 플러팅으로 ‘유폭스’라는 별명을 얻게 된 배경도 공개하며 웃음을 더한다.유쾌함으로 똘똘 뭉친 유희관의 ‘자기 중심’ 토크는 오는 25일 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr