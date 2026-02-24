사진 제공=쿠팡플레이

쿠팡플레이가 총 82만 관객을 열광시킨 지드래곤 월드투어의 피날레, '쿠팡플레이와 함께하는 G-DRAGON 2025 월드투어 '위버맨쉬' 인 서울 앵콜' 공연 실황을 4K 고화질로 공개한다.지난해 12월 서울에서 펼쳐진 '쿠팡플레이와 함께하는 G-DRAGON 2025 월드투어 '위버맨쉬' 인 서울 앵콜'은 지드래곤의 독보적 예술성이 돋보인 역대급 무대로 평가받는다. 특히 서울 앵콜 공연은 도쿄·오사카·시드니·로스앤젤레스·파리 등 전 세계 17개 도시에서 82만 명의 관객을 열광시킨 월드투어 대장정의 피날레 무대로서, 팬들에게 새로운 경험과 높은 몰입감을 선사하며 폭발적인 반응을 끌어냈다.쿠팡플레이는 지드래곤 '위버맨쉬' 월드투어의 시작과 피날레 공연을 함께한 데 이어, 이번 실황 영상을 통해 그 여정의 최종 페이지를 완성한다. 단순한 기록을 넘어 지드래곤의 섬세한 몸짓, 압도적 스케일의 무대 연출, 그리고 앵콜 공연에서만 공개된 특별한 순간들을 고스란히 담아 현장을 찾지 못한 팬들에게는 공연의 생생한 분위기를, 직관 팬들에게는 그날의 감동을 다시 떠올릴 수 있는 경험을 제공할 예정이다.공개될 실황 영상은 현장의 폭발적인 에너지를 4K 초고화질과 입체적인 사운드로 담아내 소장 가치를 한층 높였다. 팬들은 'PO￦ER'를 시작으로 'DRAMA', 'IBELONGIIU', 'TAKE ME', '삐딱하게' 등 지드래곤의 대표곡들을 고품질로 즐길 수 있게 된다.팬들 사이에서 최고의 명장면으로 회자되는 태양, 대성과의 깜짝 합동 무대도 생생하게 담겼다. 세 사람이 함께 'HOME SWEET HOME'을 열창하며 공연장을 거대한 '떼창'으로 가득 채웠던 전율의 순간은 물론, 오직 서울 앵콜 무대에서만 공개된 솔로곡 '불 붙여봐라'의 무대까지 포함되어 팬들의 심박수를 다시 한 번 높일 전망이다.'쿠팡플레이와 함께하는 G-DRAGON 2025 월드투어 '위버맨쉬' 인 서울 앵콜' 공연 실황 풀버전 영상은 다음 달 26일 오후 8시부터 오직 쿠팡플레이를 통해 시청할 수 있으며, 와우회원 누구나 무제한으로 감상할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr