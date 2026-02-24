SNS

필라테스 강사 겸 방송인 양정원이 연세대 박사과정을 마쳤다.24일 양정원은 자신의 계정에 연세대 졸업식 영상을 게재했다. 양정원은 선화예술고등학교에서 발레를 전공했으며, 한성대학교 무용학과를 졸업했다. 이후 연세대 대학원에서 스포츠심리학과 석사학위를 받은 양정원은 동 대학원 체육학과 박사 과정에 최종합격한 바 있다.한편 양정원은 2008년 tvN 드라마 '막돼먹은 영애 씨' 시즌 3로 연예계 데뷔해 연기뿐만 아니라 예능인으로서도 활발히 활동했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr