[사진 제공: 하퍼스 바자 코리아 ]
배우 이솜의 오피스 모먼트가 포착됐다.

24일 매니지먼트mmm은 SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'로 돌아오는 이솜의 패션 매거진 하퍼스 바자 코리아 3월호 화보를 공개했다.

공개된 사진 속에는 차분한 분위기 속 정제된 카리스마를 뽐내고 있는 이솜의 모습이 담겨 있다. 극 중 이솜이 맡은 역할인 한나현이 승률 100%를 자랑하는 엘리트 변호사인 만큼, 그녀의 단단한 눈빛은 어떠한 설명 없이도 캐릭터를 단숨에 이해시킨다.
이날 이솜은 특유의 사랑스러움으로 현장에 웃음 바이러스를 전파하다가도, 카메라 앞에만 서면 미소를 지우고 남다른 포스를 발산해 눈길을 사로잡았다. 착장에 따라 무드를 달리하는 프로페셔널함은 촬영이 진행되는 내내 감탄을 자아냈다는 후문이다.

한편, 이솜의 더 많은 화보와 인터뷰는 하퍼스 바자 3월호에서 만나볼 수 있다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

