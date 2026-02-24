사진=윤영경 SNS

코미디언 남창희(44)의 아내 윤영경(35)이 조심스러운 면모를 보였다.윤영경은 지난 23일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 여러 개의 게시물들을 일괄 공유했다.공유된 게시물들 속에는 윤영경이 웨딩드레스를 착용한 채 버진로드를 걷고 있는 모습. 특히 윤영경은 자신의 결혼식을 찾아준 지인들의 사진들을 공유하며 모든 게시물들에 어떠한 멘트도 덧붙이지 않았다. 남편 남창희의 모습은 보이지 않도록 해 눈길을 끌었다.앞서 윤영경은 지난 22일 서울 중구 신라호텔에서 남창희와 웨딩마치를 올렸다. 윤영경에 대해서는 당초 비연예인이라고 알려졌지만, 과거 MBC 예능 '무한도전'에 출연해 '한강 아이유'라는 타이틀을 얻었던 인물이라는 사실이 뒤늦게 밝혀졌다.윤영경은 동덕여자대학교 방송연예과를 졸업한 재원으로, 2013년 미스 춘향 선에 선발됐다. 이후 2014년 영화 '국제시장'으로 데뷔해 드라마 '화정', '욱씨남정기', 예능 '비포 썸 라이즈', 웹드라마 '가장 완벽한 고백사기단', 영화 '뜨거운 피' 등에 출연하며 배우로 활동했다. 현재는 동대문구청 홍보과 주무관으로 유튜브 채널 '동대문구청 The original'에서 활약하고 있다.9살 차이의 두 사람은 2024년 7월 공개 연애를 시작한 뒤 약 1년 7개월 만에 부부의 연을 맺었다. 결혼식 사회는 조세호와 윤정수가 맡았고, 축가는 가수 이적이 불렀다. 축사는 양세형과 유병재가 담당했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr