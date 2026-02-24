사진=텐아시아DB
샤이니 민호의 일본 신곡 2곡 음원이 베일을 벗는다.

민호의 일본 새 싱글 'Flawless(플로리스)'와 'Sunkissed(선키스드)'가 24일 밤 12시(25일 0시) 각종 음악 사이트를 통해 공개된다.

'Flawless'는 완벽하지 않더라도 있는 그대로의 모습이 아름답다는 메시지로 든든한 위로를 건네는 곡이며, 'Sunkissed'는 소중한 사람들과 함께하는 일상의 따뜻함을 자유로운 분위기에 담아냈다.
앞서 민호는 지난 1월 개최한 일본 팬미팅을 통해 'Flawless'와 'Sunkissed'를 무대를 먼저 선보여 좋은 반응을 얻은 바 있다.

음원 공개 이외에도 민호는 올해 음악, 연기, 방송 등 다방면에서 활발한 활약을 이어가며 멀티테이너의 면모를 보여줄 예정이다.

