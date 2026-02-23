사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형 신동엽' 탁재훈이 재혼에 대해 언급했다.23일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 김준호, 탁재훈, 이상민이 출연한 다음 주 미리보기 편이 공개됐다.영상에서 김준호는 "제가 결혼하자마자 청천병력 같은 일이 생겼디"며 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨' 폐지를 언급해 눈길을 끌었다.재혼한 김준호, 이상민과 달리, 그냥 하차해야 했던 탁재훈은 "만나면 결혼이야, 만나면 결혼"이라며 불만을 드러냈고, 김준호 아 미안합니다 형님"이라고 사과했다.탁재훈이 "누군 뭐 여자 없어서 재혼 안 한 줄 아냐"면서 "내 차에 파트너 있어, 데리고 와"라고 외쳤다. 이에 산동엽은 "야 미친X아"라며 폭소했다."형 일단 니트로 한 잔 먹죠"라고 제안하는 이상민을 보며, 탁재훈은 "아는 척을 더럽게 하네 저거"라고 불편함을 드러냈다. 이에 이상민이 "그게 아니라, 늘 하던 말이다"라고 해명하자, 탁재훈은 "아 술 더럽게 못 먹으면서"라고 투덜거렸다.술을 마시던 탁재훈은 "얼마 정도 경과가 돼야 사람들이 취하는 거냐. 보니까 빨리 취하는 거 같던데, 술에다가 못 타냐"고 의혹을 제기하면서도 "얘 좀 타 줘"라고 이상민을 저격해 웃음을 안겼다.신혼 생활 중인 이상민은 탁재훈에 대해 "여자가 '오빠 마음에 들어요'라고 하면 정신 못 차리고 아무것도 못 한다. 이 형 되게 불쌍한 사람이다"라며 안쓰러워했다. 짜증 난 탁재훈은 "뭔 소리 하는 거냐. 그냥 막잔이나 하고 가라"고 말했다.급기야 이상민은 바닥에서 뒹굴며 "천천히 천천히 택시"라며 어떤 상황을 재연했고, 탁재훈은 "오늘 녹화를 쭉 했는데, 이번 편은 못 나갈 거 같다. 괜찮냐?"며 걱정해 궁금증을 높였다.제작진 측은 "입 여는 순간 시작되는 공방전, 다음 주 커밍쑨"이라며 다음 공개를 기다려지게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr