이성경, 락스 테러 당했다…알고보니 전 동료가 범인, "옛날부터 거슬려" ('찬너계')

배우 이현서가 섬뜩한 빌런의 면모로 존재감을 드러냈다.이현서는 지난 21일 방송된 MBC 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’) 2회에서 스토커 역을 맡아 소름 돋는 연기로 시청자들의 시선을 압도했다.‘찬란한 너의 계절에’는 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 선우찬(채종협 분)과 스스로를 겨울에 가둔 여자 송하란(이성경 분)이 운명처럼 만나 얼어 있던 시간을 깨우는 예측 불허 ‘찬란’ 로맨스를 그린 작품이다.이날 방송에서 이현서는 하란의 주변을 맴도는 의문의 스토커로 등장해 극의 초반부터 긴장감을 자아냈다. 무표정한 얼굴로 멀리서 하란을 응시하며 서늘한 분위기를 자아내는가 하면 출퇴근하는 모습을 몰래 촬영하는 등 광기 어린 모습을 섬세하게 그려내 소름을 유발했다.락스가 담긴 병을 뿌리는 테러를 저지르고 전 직장 동료였다는 정체를 들킨 후에도 “흠집 내고 싶었다. 옛날부터 거슬렸다”라며 태연한 표정으로 말을 내뱉어 안방극장을 충격에 빠뜨렸다. 이현서는 하란을 향한 그릇된 질투에서 비롯된 분노와 집착, 상처받은 감정이 뒤섞인 복합적인 내면을 섬세하게 풀어냈다.이현서는 짧은 등장임에도 뚜렷한 존재감을 각인시켰다. ‘찬란한 너의 계절에’ 속 빌런 캐릭터를 통해 새로운 얼굴을 선보인 이현서의 향후 행보에 많은 기대가 모아진다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr