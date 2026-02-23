사진=텐아시아 DB진

코미디언 남창희(44)의 비연예인 아내가 배우 출신이라는 소식이 알려졌다.23일 한 매체는 남창희의 아내가 과거 MBC 예능 '무한도전'에 출연해 '한강 아이유'라는 타이틀을 얻었던 윤영경(35)"이라고 보도했다.윤영경은 동덕여자대학교 방송연예과를 졸업한 재원으로, 2013년 미스 춘향 선에 선발됐다. 이후 2014년 영화 '국제시장'으로 데뷔해 드라마 '화정', '욱씨남정기', 예능 '비포 썸 라이즈', 웹드라마 '가장 완벽한 고백사기단', 영화 '뜨거운 피' 등에 출연했다.특히 2014년 MBC '무한도전-홍철아 장가가자' 특집에 출연해 '한강 아이유'라 불리며 화제를 모았다. 현재는 동대문구청 홍보과에서 주무관으로서 유튜브 채널 '동대문구청 The original'에서 활약하고 있는 것으로 전해졌다.한편 남창희와 윤영경은 지난 22일 서울 중구 신라호텔 다이너스티홀에서 결혼식을 올렸다. 9살 차이의 두 사람은 2024년 7월 공개 연애를 시작한 뒤 약 1년 7개월 만에 부부의 연을 맺었다. 결혼식 사회는 조세호와 윤정수가 맡았고, 축가는 가수 이적이 불렀다. 축사는 양세형과 유병재가 담당했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr