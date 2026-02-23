사진제공=JTBC

배우 박진영이 '샤이닝'에서 따뜻함을 품은 연태서로 분한다.다음 달 6일 방송되는 JTBC 새 금요시리즈 '샤이닝'은 둘만의 세계를 공유하던 연태서(박진영 분)와 모은아(김민주 분)가 서로의 믿음이자 인생의 방향을 비춰주는 빛 그 자체가 되어가는 과정을 담았다.극 중 박진영은 차갑고 묵묵해 보이는 겉모습 뒤 애틋한 감성을 품고 사는 지하철 기관사 연태서 역을 맡았다. 그는 동갑내기 친구이자 짝사랑녀 모은아와 핑크빛을 그린다.'샤이닝'의 현실성 있는 이야기가 매력으로 다가왔다는 박진영은 "그저 예쁘기만 한 청춘이 아니라 현실적인 문제로 힘들어하는 부분이 누구나 공감할 수 있는 내용이라고 생각해 참여하고 싶었다"고 말했다. 뿐만 아니라 연태서라는 캐릭터에 대해서는 "조건 없는 믿음으로 '이런 사람이 있었으면 좋겠다'라고 대본에서 넌지시 제시하는 인물 같았다. 이런 따뜻한 인물에게 마음을 뺏겨 이 역할을 연기해 보고 싶다 생각했다"며 출연 계기를 밝혔다.또 박진영은 "우리 모두가 살아가면서 남의 시선을 신경 쓰지 않는 것이 좋다는 것을 알고는 있지만 대체로 그 시선을 피하기가 쉽지 않다는 것 또한 알고 있다. 하지만 연태서는 남의 시선보다 본인의 방식대로 삶을 살아간다. 이 부분이 가장 큰 매력으로 다가왔다"며 캐릭터와의 강렬했던 첫인상을 회고하기도 했다.끝으로 박진영은 관전 포인트를 직접 꼽았다. 그는 "가장 평범하고 일상적인 이야기가 가장 아름다운 이야기라고 생각한다. 연태서와 모은아가 그려가는 이야기들이 우리가 살아가면서 한 번쯤은 느껴봄 직한 감정들이고, 그 부분에 집중해서 보시면 보다 큰 감동을 느끼실 수 있을 것"이라고 말했다.'샤이닝'은 3월 6일 오후 8시 50분에 1, 2회 연속으로 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr