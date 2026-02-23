사진제공=KBS

배우 박진희가 드라마 '붉은 진주'를 촬영하며 겪었던 고충을 털어놨다.23일 KBS 2TV 새 일일드라마 '붉은 진주' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 박진희, 남상지, 최재성, 김희정, 김경보, 강다빈, 천희주, 김성근 감독이 참석했다.'붉은 진주'는 거짓 신분으로 돌아온 두 여자 김단희(박진희 분), 백진주(남상지 분)가 아델가에 감춰진 죄악과 진실을 밝혀내는 치밀하고 강렬한 복수 연대기를 그린 작품이다.박진희는 쌍둥이 자매 김명희와 김단희로 분해 1인 2역을 선보인다. 오랜만에 안방극장에 복귀한 박진희는 "처음에는 복수극이라고 해서 뻔한 스토리가 아닐까 싶었는데, 대본을 읽고 나니 생각이 바뀌었다. 서로를 계속 의심하고 진실을 밝혀가는 과정이 마치 스릴러 같기도 해서 작품을 선택하게 됐다"라며 말문을 열었다.이어 박진희는 "일일드라마다 보니 대사와 분량이 많았다. 그래서 캐릭터에 더 깊이 있게 몰입할 수 있었다"고 회상했다. 그만큼 고충도 있었다고 털어놨다. 박진희는 "너무 몰입한 나머지 밤에 꿈을 꾸기도 했다. 그런데 그냥 가위에 눌린 것일 수도 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.'붉은 진주'는 23일 오후 7시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr