사진=가수 화사 SNS

그룹 마마무 화사가 유럽 길거리에 주저앉은 유쾌한 일상을 공유했다.지난 22일 화사는 본인 소셜 미디어(SNS) 계정에 다수의 이미지를 업로드했다. 해당 게시물에서 화사는 벨기에 및 네덜란드 현지 거리를 배경 삼아 시간을 보내는 상태다. 길거리 석재 바닥에 거리낌 없이 앉아 있는 자세가 포함됐으며, 여행지를 둘러보며 웃음을 띠는 표정도 함께 기록됐다.그는 검은색 가죽 재킷에 긴 치마를 입고 야구 모자와 운동화를 착용해 활동성을 강조한 차림을 연출했다. 유럽풍 건축물 앞에서 촬영된 이 사진들은 현지 풍경과 어우러지며 온라인상에서 누리꾼들의 이목을 집중시켰다.추가로 게재된 컷에는 길목 중앙에서 카메라를 향해 고개를 돌려 웃는 장면이 담겼다. 해외에서 머무는 과정을 여과 없이 드러낸 대목이다.현재 화사는 벨기에와 네덜란드 양국을 오가며 개인 여행 일정을 소화 중인 것으로 파악된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr