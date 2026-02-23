사진='은애하는 도적님아' 캡처

배우 남지현 주연의 드라마 '은애하는 도적님아'가 마지막 회에서 자체 최고 시청률 8.4%를 기록하며 유종의 미를 거뒀다.지난 22일 방송된 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아' 최종회에서는 위기를 모두 넘기고 서로의 곁에 선 홍은조(남지현 분)와 이열(문상민 분)의 핑크빛 해피엔딩이 그려졌다. 최종회 시청률은 7.6%를 기록했으며 이열이 어린 조카와 이야기를 나누는 장면은 분당 최고 8.4%까지 올랐다. (닐슨코리아 전국가구 기준)홍은조는 모든 것을 잃고 몰락한 임사형(최원영 분)의 위협에 굴하지 않았고 자신의 목숨을 걸고 기지를 발휘해 그를 제압하는 데 성공했다. 때마침 임사형이 남긴 편지를 본 이열도 홍은조를 구하기 위해 현장에 도착했고 가까스로 위기에서 벗어날 수 있었다. 홍은조가 이열의 처소에서 몸을 치료하는 동안 두 사람은 함께 하는 시간을 만끽하며 애정을 쌓아갔다.그러나 이열에게는 백성을 지켜야 하는 왕의 책무와 폐위된 아버지로 인해 혼란을 겪고 있는 어린 조카, 그리고 아내로 맞아들일 수 없는 홍은조의 상황 등 해결되지 않은 일들이 남아 있던 터. 때문에 이열은 고민 끝에 혼례를 치르지 않고 훗날 조카에게 왕위를 물려준 뒤 홍은조에게 다가가기로 결심했다.홍은조 역시 자신에게 반지를 끼워주며 미래를 약조하는 이열의 마음을 깊이 느끼고 있었던 만큼 기다려달라는 이열의 부탁을 기꺼이 받아들였다. 이어 시간이 흘러 자신을 맞이하러 온 이열을 향해 꽃신을 신고 달려가는 홍은조의 얼굴에는 설렘 가득한 미소가 서렸다. 마침내 서로의 꿈이자 구원이었던 홍은조와 이열은 연인이 됐고 함께 꽃길을 걸어 훈훈함을 자아냈다.뿐만 아니라 홍은조와 이열의 오래전 인연도 밝혀져 눈길을 끌었다. 어린 시절 이열이 강에 빠졌을 때 그를 구해준 소녀가 다름 아닌 홍은조였기 때문. 여기에 다른 생이 있다면 대군과 함께일 수 있기를 바랬던 홍은조의 소원처럼 현대 시대에서 운명처럼 다시 만난 홍은조와 이열의 모습도 공개돼 두 사람의 행복한 미래를 상상하게 했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr